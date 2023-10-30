法甲｜里昂隊巴受襲主帥格羅素血流披面　作客馬賽一仗擇日再戰

里昂今季表現低迷，開季至今未嘗一勝，這支法甲的老牌球會禍不單行，今輪原定作客馬賽的聯賽，隊巴竟然遭到對方球迷擲石攻擊，隊巴的玻璃破裂，意大利名宿﹑主帥格羅素（Fabio Grosso）血流披面，今仗最終決定取消。



里昂作客馬賽的聯賽周日（29日）上演，當里昂的隊巴駛進球場時，遭到馬賽球迷擲石攻擊，旅遊巴的玻璃破裂，並傷及里昂主教練格羅素。從社交網站X（前稱Twitter）可見，格羅素血流披面，臉部有多處傷痕，他在球隊工作人員陪同下步入球場，接受治療，而格羅素的副手同樣受傷。

格羅素。（X截圖）

賽前發生流血事件，法甲賽會隨即進行緊急會議，其後宣布馬賽對里昂一仗延期。里昂隨後發聲明，指一共6輛車輛遇襲，而隊巴的玻璃遭到「不明物體」破壞；馬賽一方的聲明，強烈譴責一切暴力行為，並祝願格羅素等傷者可以早日康復。法國警方確認，隨後拘捕7人與今次襲擊有關。

格羅素頭上紮上繃帶。（X截圖）

里昂班主特斯達（John Textor）接受訪問，對今次暴力事件表示非常憤怒，同時透露格羅素的傷勢，「他（格羅素）血流披面，頭上有玻璃的碎片，他似乎被玻璃以外的物件所傷。他的狀態不是太好，感覺上不太清醒，亦不能與他對話，應該有點腦震盪的跡象，這是令人震驚的畫面，我感到十分憤怒。」

特斯達強調，里昂方面從沒要求取消賽事，「我們想出賽，球員們叫我告訴賽會，他們準備好戰鬥。我為他們感到十分自豪，尤其是在看到主帥受傷，並必定不能領軍的情況下，依然堅持出賽。」

里昂今季戰績低迷，有「最偉大左後衛」之稱的格羅素今年9月接替白蘭斯（Laurent Blanc），接掌里昂，但近況依然未見好轉，至今9場聯賽未嘗一勝，僅得3和，暫時在法甲敬陪末席。