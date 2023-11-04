F1．巴西站｜狂風暴雨排位賽提早結束　韋斯達賓：十分恐怖

F1（一級方程式）巴西站排位賽周五（3日）深夜上演，天有不測之風雲，最後一節突然風雲變色，下午4點恍如入夜一樣，而強風更加吹毀看台，排位賽被迫提前結束，韋斯達賓順利取得頭位起步，同在頭行起步的法拉利車手陸克萊直言，該節排位是生涯最奇怪的一次。



F1巴西站排位賽一波三折，開賽前因賽道上有碎片需時清理，最後延遲15分鐘開賽。直至最後一節排位，聖保羅Interlagos賽道風雲變色，烏雲密佈，法拉利車隊稱排位開始7分鐘就會下雨，戰車們爭分奪秒，爭取在下雨前造出時間。麥拿侖的皮亞斯特利失控衝出賽道外，隨即出示黃旗，紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）成為最大受害者，最終只得第9位。

巴西Interlagos賽道突然烏雲密佈。（路透社）

法拉利的天氣預報甚為準確，天色愈來愈昏暗，當地時間下午4點彷彿入夜一樣，加上狂風暴雨，戰車先後返回車房，賽會在排位餘下4分鐘左右，出示紅旗腰斬排位賽，韋斯達賓（Max Verstappen）拿下今季第11次頭位起步，陸克萊則以第二，近況一般的阿士頓馬田得益，兩架戰車排在第二行。

韋斯達賓從巴西名宿阿祖安奴手上接過代表頭位的車胎。（X截圖）

巴西站排位賽短時間內由睛變暗，狂風暴雨兼有雷暴，據報賽道內突然刮起時速過百公里的陣風，不止不適合繼續作賽，連賽道的看台也敵不過強風，吹毀賽道其中一個看台，整個看台的頂部被吹走，十分恐怖，幸好沒有車迷受傷。

賽道其中一個看台被怪風吹毀。（X截圖）

車手們在第三節最多只得一次造時間的機會，頭行起步的陸克萊直言，這節排位是他生涯經歷過最奇怪的，「在最後一次造快圈，風向完全改變，就算未有下雨，但部分賽道沒有抓地力，這個環境非常難操控。」韋斯達賓亦贊同陸克萊，賽道突然刮起怪風，直言天氣十分瘋狂及恐怖。

風雲變色，Interlagos賽道彷彿入黑一樣。（X截圖）