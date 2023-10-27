F1．墨西哥站｜韋斯達賓獲紅牛派保鑣　竟是防範隊友狂迷

F1（一級方程式）墨西哥站，紅牛車隊宣布因安全考慮，為世界冠軍三連霸的韋斯達賓（Max Verstappen）安排保鑣，主要威脅竟是來自隊友佩雷斯（Sergio Perez）的主場狂迷。

「韋少」上一站在邁阿密領獎時已遭佩雷斯支持者狂噓，他直指有關行為有欠尊重。



韋斯達賓與隊友佩雷斯雖然同樣駕駛擁有壓倒性戰力的RB19，惟表現差天共地，尤其在排位賽表現強差人意，多站未能打入Q3，往往要靠在正賽中「後追」。雖然佩雷斯在車手積分榜仍然排在第2位，但得240分的他，落後榜首的「韋少」足足226分，若非咸美頓上一站因戰車車底磨損超出規例限制而遭取消資格，佩雷斯的年度亞軍將更危險。

佩雷斯（中）今季表現未如理想。（Getty Images）

佩雷斯不僅戰績未如理想，與隊友韋斯達賓的關係去年曾有過起伏，尤其去年巴西站正賽，當時「韋少」已鎖定車手總冠軍，當時佩雷斯仍需爭奪年度亞軍席位，紅牛車隊遂要求當時排第4的韋斯達賓與第5的佩雷斯換位，好讓佩雷斯爭取更多積分，惟「韋少」拒絕，最終佩雷斯不敵陸克萊，只能排在年度第3名。

事發後，韋少一度暗示自己僅是「還治其人之身」，隨即傳出佩雷斯上季在摩納哥站排位賽曾蓄意自炒、引發紅旗，保住自己比「韋少」高的排位，而韋斯達是為此而報復；佩雷斯其後強烈否認，兩人今年關係似乎已「破冰」。

韋斯達賓（左）與佩雷斯（右）的關係上季一度緊張。（路透社）

來到今季，佩雷斯戰績更不如以往，低潮之中，他的墨西哥車迷似乎怪罪在韋斯達賓及紅牛車隊身上，加上紅牛車隊顧問馬高（Helmut Marko）曾屢次就佩雷斯發表涉歧視的言論，包括指他是「南美人」所以「集中力不夠韋斯達賓和華迪爾那麼好」，但墨西哥其實位於北美洲，加上暗指美洲人能力遜於歐洲人，使群情更加洶湧，馬高其後公開道歉，佩雷斯也表示對方已私下致歉。

馬高年事已高，發言屢屢碰釘。（Getty Images）

上一站邁阿密站，贏得分站冠軍的韋斯達賓領獎時，現場發出噓聲，並不斷高呼佩雷斯的外號Checo。雖有人指觀眾主要針對當時的頒獎嘉賓、德州州長Greg Abbott，惟韋少在墨西哥站媒體日受訪時道直言「我不覺得是這樣（觀眾只噓Greg Abbott）」，並強調：「我覺得支持自己最喜歡的車手是一件好事，但也要尊重整個場合，尤其是頒獎、奏國歌的時候。」

紅牛顧問馬高確認，車隊已為韋少安排兩名保鑣，在今個比賽周末保護其安全，馬高道：「其實韋斯達賓不想要有保鑣，他也很放鬆，但我們對他有責任，只想保證其安全。」墨西哥站的安全問題上年已成為熱話，不少車手在機場、酒店外或賽車場遭大批群眾包圍，有車手指自己的袋子也被打開。