F1．巴西站｜紅牛來年二號車手之爭傳聞不絕　兩緋聞人物齊否認

F1（一級方程式）的車手及車隊冠軍早已塵埃落定，幸好有紅牛車隊，季尾才不至於如此沉悶。究竟佩雷斯（Sergio Perez）來季能否留在紅牛，成為近期F1最熱門的話題。

縱然紅牛方面多次強調，佩雷斯來季仍會為「大牛」效力，但謠言仍然滿天飛，連艾朗素都牽涉在內。無論誰人來年坐上紅牛戰車，韋斯達賓看來都不太介意。



紅牛二號車手佩雷斯今年駕駛公認最強的RB19戰車，不單止被隊友韋斯達賓拋離，更不時不敵其他車隊，紅牛車隊兩大「巨頭」領隊漢拿（Christian Horner）與顧問馬高（Helmut Marko）都有微言，加上列卡度（Daniel Ricciardo）季中回歸，令紅牛來季棄用這名墨西哥車手的傳言愈演愈烈。

紅牛高層近期口徑統一，多次力撐佩雷斯，漢拿在巴西站前，再度強調車隊依然相信佩雷斯，並強調：「他（佩雷斯）與車隊的合約直至明年，我們車隊傾向在明年留用他。」

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紅牛領隊漢拿再開腔強調，來年希望留住佩雷斯。（Getty Images）

縱然紅牛多次打「開口牌」，但外界關於紅牛來年二號車手的討論，基本上沒有停下來，先傳出「四萬哥」即將回歸，早前更驚傳艾朗素（Fernando Alonso）與「溫柔哥」對調，令早已塵埃落定的賽季變得有點生氣。

艾朗素：亂講會有後果

阿士頓馬田（Aston Martin）車手艾朗素同樣有點「生氣」，他馬上澄清傳聞，「這只是普通的傳言，但我不接受，我一直都十分尊重所有專業的記者，今次明顯就是不在這圈子的人造謠，來開玩笑及增加粉絲，我肯定胡亂造謠會有後果。」

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艾朗素對加盟紅牛的傳聞甚為反感。（路透社）

作為其中一名傳聞的紅牛潛在車手，列卡度在巴西站同樣澄清，並沒有與紅牛車隊作任何討論，「我沒有（與紅牛討論過合約），顯然所有關乎合約的事宜也是與艾法托利有關，這就是現在的處境。」

列卡度（右）直言未曾與紅牛方面接觸。（路透社）

韋斯達賓：唔到我控制

紅牛二號車手誰屬，當然對韋斯達賓有影響，但「韋少」坦言「其實邊個都無咩所謂」：「我與丹尼爾（列卡度）曾經共事，大家有不錯的合作關係，Checo（列卡度）同樣，若我現在談及有關傾向誰做我隊友的話題，對大家都不太公平，他們都是很好的隊友。無論如何，這些都不在我的控制範圍，我是車手，只要專注在自己的表現上就可以。」

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來年誰是韋斯達賓的拍檔，這名世界冠軍直言不是他可控制的範圍，他將會專心比賽。（路透社）