F1．墨西哥站｜佩雷斯排位賽不敵列卡度　四萬哥：像重拾了自我

F1（一級方程式）墨西哥站，主場車手、效力紅牛車隊的佩雷斯（Sergio Perez）成為焦點，外間對他來年能否保住席位的討論從未停歇。

香港時間周日早上的排位賽，佩雷斯雖有主場觀眾支持，卻不幸遇上傷愈復出不久的列卡度（Daniel Ricciardo）交出好表現。



列卡度季中重獲正式席位，取代表現不佳的迪維斯，為「紅牛二隊」艾法托利出戰，外界普遍視之為紅牛對他重返紅牛車隊的「考牌戰」，畢竟紅牛二號車手佩雷斯表現不佳，儘管領隊漢拿連番否認會在2024年撤換這位墨西哥車手，傳聞仍然不絕。

儘管紅牛車隊多番否認打算換掉佩雷斯，但他下季能否留隊仍是談論焦點。（路透社）

然而列卡度「坐正」艾法托利席位後不久，8月就在荷蘭站的自由練習中炒車受傷，連該站在內缺席了5站，至上一站邁阿密站才回歸，該站他表現平平，正賽排15。

F1今季只餘4站，歷卡度若想重返紅牛，也急需交出表現，來到佩雷斯的主場墨西哥站，兩人的隔空對決也成為話題。

列卡度若想重返紅牛車隊，急需交出好表現。（Getty Images）

今站列卡度駕駛艾法托利的AT04，雖然戰車大半季戰力都疲弱，但偏偏在今站排位賽展現出今季暫時最佳的速度——在早已篤定因更換引擎而罰到尾位起步的角田裕毅「破風」之下，列卡度打入Q3，更取得艾法托利今季最佳的第4位起步。

反觀佩雷斯雖然將自己與韋斯達賓之差的差距，由此前的平均0.6秒左右收窄至今站的0.16秒，偏偏他輸給了「最大敵人」列卡度，以0.041秒之差落敗，排在第5位；「韋少」則排第3，不敵陸克萊和辛斯兩架法拉利，當中陸克萊連續兩站排頭位。

AT04疲弱大半季，來到墨西哥站終於有好發揮。（Getty Images）

列卡度賽後開心得在無線電歡呼，落車後又輕輕拍了一下他的AT04，在接受Sky Sports訪問時，他透露自己今周為戰車採用了不同的設定，「這令我駕駛時更得心應手。我知道自己今年在賽道上沒做到過什麼，但今次我像重拾了昔日的自己，覺得我也能做得好，這樣的表現給了我很大信心。」

F1墨西哥站排位賽起步順序：

列卡度指排位賽第4的確超出車隊預期，「但至少在賽位賽前，我們的目標不僅是打入Q3，而是我們到底能走得多遠？本來以為做出完美一圈，我們能排第6或第7，而不是第4，所以真的很不錯。」

雖然他預期其他車隊在長距離賽事中會展現更佳速度，但他仍有信心能與前列對手一爭長短，「排位賽第4絕不是假象，我有信心能跟其他車隊一鬥。」