F1美國站｜國際汽聯修例最高罰款增3倍　車手齊發聲：荒謬﹑恐怖

F1（一級方程式）美國站前夕，「荒謬」﹑「恐怖」的聲音不絕於耳，事關國際汽聯（FIA）日前通過改例，車手罰款大幅提升4倍﹑最高可能被罰100萬歐元。F1各大車手紛紛發聲，法拉利車手陸克萊直指：「究竟衰咩要罰100萬！」



FIA早前在瑞士日內瓦舉行會議，通過修改賽例，其中最受關注的，就是提高F1車手的罰款金額，由原本的最高25萬歐元（下同），大幅提升4倍至最高100萬歐元（約827萬港元），而其他FIA系列賽，如Formula E﹑世界汽車拉力賽等的罰款同樣加價至75萬，其他系列賽如F2及F3亦加至50萬。

罰款突然「加辣」，FIA指該條例已經12年沒有修改已經落伍，今次改例可反映賽車世界的真實情況。

FIA突然「加價」，罰款由最高的25萬跳升至100萬。（Getty Images）

罰款翻兩翻，隨即成為F1美國站前的熱話，一眾車手出席記者會時，先後發表看法，大家一致槍口對外。平治車手兼F1車手協會（Grand Prix Drivers' Association，簡稱GPDA）主席佐治羅素直指今次改例是「荒謬」，因為不少車手或未能支付鉅額罰款，「回想我首年駕駛F1，我只有5位數字的薪金，卻要額外支付6位數的其他費用，這是新人要面對的問題，我已經為了熱愛的賽車運動而投資過10萬，一旦被罰100萬的話，後果不堪設想。」

罰款最高有機會達100萬，哈斯車手麥奴臣笑言倘若不幸被重罰，「你哋以後都唔會見到我」，而法拉利車手陸克萊都有疑問：「（100萬）是個大數目，我不知道什麼犯錯值得這個價錢。」

麥奴臣與陸克萊分別對修例有疑問。（路透社）

根據FIA往績，罰款不一，小則如維修站超速的100元；重則如咸美頓在卡塔爾站橫過賽道的5萬元。佐治羅素直指判罰尺度不一，如今欠缺透明度，並斥FIA感覺上沒有一個準則，而是憑感覺行事，這名平治車手同時要求FIA交代罰款的用處，《The Athletic》得到FIA發言人的回應，指所有罰款都會用在發展草根賽車（grassroots motorsport）上。

咸美頓因在卡塔爾站橫過賽道，同樣被罰5萬歐元。（Getty Images）

兩年前，韋斯達賓都曾經被罰5萬元，因為他當年在巴西站「衰多手」，衝刺賽後觸碰咸美頓戰車的尾胎被罰，他打趣地說：「如果掂一次尾胎就罰5萬，我想知掂幾多次先罰到100萬，我已經準備好呀哈哈哈。」

心水清的威廉士車手艾邦，指出各位車手每年都要付錢延續「超級車牌」（Super License），分分都是錢，每分值2200美元，加上11000美元就是每季牌費。以韋斯達賓為例，單是2022年就要支付100萬美元的牌費，其實FIA作為一個非牟利機構，又為何要如此多錢呢？

韋斯達賓2021年巴西站曾經「衰多手」被罰。（影片截圖）