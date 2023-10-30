F1．墨西哥站｜佩雷斯主場出戰一隻彎即退賽　「我一心只想取勝」

近來被受壓力的紅牛車手佩雷斯（Sergio Perez），當然希望在鄉親父老面前做齣好戲，但這名墨西哥車手在起步第一個彎，與法拉利的陸克萊發生碰撞，整架戰車飛起離開賽道，最終退賽而回。人生太短，出手要更大，佩雷斯賽後表示自己一心求勝，不再滿足於頒獎台，最後賠上沉重代價。



（路透社）

F1（一級方程式）墨西哥站，焦點落在主場車手佩雷斯身上，這名墨西哥「溫柔哥」最近備受壓力，盛傳他在紅牛的位置將被撤換，列卡度（Daniel Ricciardo）正是潛在人選。「四萬哥」在墨西哥站創下今年最佳的排位，取得第4位起步，比起佩雷斯前一位。

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三架戰車齊齊進入一號彎，最終佩雷斯與陸克萊發生碰撞。（X截圖）

在鄉親父老面前出戰，佩雷斯豈能失威，墨西哥站正賽甫起步，兩架頭排起步的法拉利反應較慢，韋斯達賓與佩雷斯隨即爬頭，陸克萊在直路末端被兩架紅牛夾擊。進入一號彎時，佩雷斯試圖在大外檔爬頭，當他入彎之際，慘吃「紅牛三文治」的陸克萊空間不多，這名法拉利車手又沒有刻意收油，最終與佩雷斯發生碰撞。佩雷斯戰車的右後胎撞中陸克萊的左前胎，整架RB19戰車離地飛出賽道外，隨後返回維修站後決定退出，陸克萊則繼續賽事。

佩雷斯在「三頭馬車」的情況照樣嘗試爬頭，結果在一號彎發生意外，匆匆結束主場的墨西哥站，「溫柔哥」如此進取，因為他一心只想在主場取勝，「過去兩年我都曾站上頒獎台，我有一個出色的起步，我知道今天是我（取勝）的良機，我由始至終都只想勝利，所以當我看到機會，我便義無反顧地嘗試，我冒險爬頭，而我都賠上沉重的代價，但我已傾盡我的一切，即使令一眾現場的車迷感失望。」

在今次意外中，沒有車手被罰，但佩雷斯認為陸克萊可以更早採取動作，直言沒想過對方如此遲煞掣，因為他的戰車在中間。陸克萊最終獲得季軍，當他接受訪問時，主場的墨西哥車迷只發出噓聲，這名法拉利車手曾為自己辯護，「老實說，其實我無路可走，當時我在兩架紅牛戰車中間，然後不幸地與佩雷斯觸碰，而他又不幸地退賽，我從來都無心要佩雷斯退賽。」

即使早段與佩雷斯碰撞，但似乎未有影響陸克萊的戰車，最終摘季而回。（路透社）

除了佩雷斯，來自哈斯的麥奴臣在中段同樣大炒車，在第33圈失控撞欄，戰車嚴重損毀，賽會更一度出示紅旗。當賽事重開後，領先的韋斯達賓隨即帶開優勢，咸美頓在第40圈超越陸克萊，最終三人包辦頒獎台，「韋少」贏得今年第16個分站冠軍，改寫史上單季贏車最多的紀錄。

哈斯的麥奴臣中段大炒車，一度令賽會出示紅牌。（X截圖）