F1．美國站｜韋斯達賓奪生涯第50冠　陸克萊咸美頓犯規齊齊被DQ

F1（一級方程式）連續3星期的美洲賽站，先由美國站打頭陣，兩名英國車手咸美頓及諾里斯，縱然力戰下依然不敵紅牛的韋斯達賓，但戰車的實力差距似乎有所收窄。不過，兩個英國人一喜一悲，事關咸美頓與陸克萊的戰車賽後發現有違規，雙雙被取消資格，諾里斯順勢升上一位。



早已成功衛冕的韋斯達賓（Max Verstappen，又譯韋斯塔本），在美國站排位賽因超出賽道範圍，最後一圈時間被取消，正賽只能在第6位起步。

第2位起步的諾里斯（Lando Norris），甫起步隨即搶佔領先位置，並一度拉開近3秒的優勢，後方的韋斯達賓隨後收窄差距，更率先進入維修站換胎，直至第28圈被「韋少」爬頭。諾里斯隨後改變策略，由一停變二停，逼使韋斯達賓及咸美頓再換一次胎，可惜這名麥拿侖最終未能保住次席，第49圈被師兄咸美頓超越，最終以第3名衝線，韋斯達賓與咸美頓分別奪得冠﹑亞軍。

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韋斯達賓再贏一站，取得生涯第50個分站冠軍。（路透社）

就算衝過終點線﹑已上頒獎台，比賽都還未結束，國際汽聯（FIA）賽後抽查三甲及陸克萊的戰車，發現咸美頓與陸克萊的戰車底部的木板，厚度低於最少的9毫米，二人雙雙被FIA取消資格。諾里斯的位置失而復得，重獲亞軍，辛斯則升上頒獎台，而兩名威廉士車手艾邦及沙根特齊齊受惠，攜入躋身前十取分而回。

F1美國站前十位：



冠軍：韋斯達賓（紅牛）

亞軍：諾里斯（麥拿侖）

季軍：辛斯（法拉利）

第4位：佩雷斯（紅牛）

第5位：佐治羅素（平治）

第6位：加斯利（Alpine）

第7位：史杜爾（阿士頓馬田）

第8位：角田裕毅（艾法托利）

第9位：艾邦（威廉士）

第10位：沙根特（威廉士）



咸美頓與陸克萊同是天涯淪落人。（路透社）

韋斯達賓生涯50勝：得來不易

韋斯達賓在衝刺賽輕鬆奪冠，他賽後直呼「無癮」，今站正賽的戰情似乎比預期中激烈，約半程路段才取回領先位置，其後贏得職業生涯第50個分站冠軍，成為繼咸美頓﹑米高舒密加﹑華迪爾及保路斯後，史上第5人獲得生涯50勝，「韋少」直言這個冠軍得來不易。

「我今仗不斷受煞掣問題所困，幾個煞車點一直找不到像昨日般的感覺，尤其時在末段遇上慢車時，又不想增加胎耗，令我今仗變得更困難，加上今仗是我第50場勝仗，對我別具意義。」

韋斯達賓直言今仗受煞掣問題所困，贏得不易。（路透社）