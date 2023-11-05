羽毛球．德國HYLO賽｜李卓耀連環淘汰波波夫兄弟　爭4年來首冠

羽毛球德國HYLO公開賽，香港隊繼混雙組合鄧俊文／謝影雪打入決賽後，男單代表李卓耀也殺入決賽，他將會硬撼中華台北球手周天成，希望奪得個人4年來首個國際賽冠軍。



作為賽事2號種子的李卓耀，在德國HYLO賽先後淘汰巴西球手Ygor Coelho、印度的Mithun Manjunath，到8強2：1（ 17：21、21：16、21：11）反勝法國球手基斯圖波波夫（Christo Popov），到4強，又遇上另一位波波夫——正是基斯圖波波夫的哥哥小杜馬波波夫（Toma Junior Popov）。

李卓耀相隔5個月再闖世巡賽決賽。（資料圖片／夏家朗攝）

相較對弟弟一戰，李卓耀對小杜馬波波夫打得輕鬆得多，只用了36分鐘便淘汰對手，第一局這位港將一度落後9：13，但他連取8分，最終21：17先取一局，第二局也21：12輕鬆獲勝，淘汰對手，繼6月的泰國公開賽後再闖世巡賽決賽；另邊廂中華台北名將周天成也打入決賽，李卓耀將與他爭冠。李卓耀上一個世巡賽冠軍已是2019年11月在香港公開賽封王，今次力爭4年來首冠。

在周日（5日）的決賽日，混雙組合鄧俊文／謝影雪將率先鬥印尼組合古沙贊圖／古蘇瑪華迪爭冠，開賽時間為香港晚上9時；李卓耀的男單決賽則會是第3場上演。