單車｜梁嘉儒亞運奪銀退意未變：找不到下個目標　李思穎劍指奧運

加入香港隊10年，27歲的梁嘉儒終在今屆杭州亞運登上頒號獎台，成為鎂光燈下的主角。

當時他不諱言自己只為亞運「頂住」；收穫銀牌的一個多月後，周四（2日）在祝捷晚宴中，他的退役念頭依然未改。



梁嘉儒在杭州亞運後未改變想退役念頭。（張倩儀攝）

曾經離隊三個月，一度在退役邊緣徘徊的梁嘉儒，於杭州亞運場地單車男子全能賽中，勇奪銀牌，為自己爭一口氣。今天他帶着沉甸甸的銀牌出席晚宴，對記者開口的一句，卻仍然是：「還是很想退役。」

亞運銀牌的喜悅，沒有為他帶來新鮮的想法和目標，反而對退役念頭更加堅定。「亞運已經是我最大的心願，找不到下一個目標了。」比起再堅持多一屆，對梁嘉儒而言，完成杭州亞運，更大的感覺是鬆一口氣：「心很累呀，要取得奧運資格不容易，再一屆亞運卻很遠，今時今日要我再想三年後？想起都怕。」

梁嘉儒（右）在杭州亞運場地單車男子全能賽勇奪銀牌。（葉詩敏攝）

現時梁嘉儒依然隨隊訓練，明天更會出發山東出戰公路單車賽，緊接日本場地單車盃一級賽，但心態已與亞運前大不同：「剛剛又重新開操，自己只想放鬆心情，不要有壓力，（在退役前）嘗試享受多一點。」

雖然沒有找回當初喜歡單車的感覺，但至少在生涯的最後，未至於全是負面情緒。梁嘉儒坦言雖然尚未與教練溝通，但去意未去改，並期待4月（合約完結）的來臨：「想退役後可以休息多一陣，畢竟入隊10年，都沒有時間好好陪伴家人。」

李思穎（右）笑言每天都在力勸隊友楊倩玉（左）不要退役。（張倩儀攝）

杭州亞運勇奪兩銀一銅的「小女車神」李思穎，接下來劍指場地單車奧運資格。她笑言，將先着眼11月14日的日本場地單車盃，再戰緊接明年2月亞洲錦標賽和三站國家盃：「日本這場不算是最重要的賽事，我想我會試新戰術，觀察對手會不會有未察覺的漏洞。不過日本隊是亞洲最強，希望可以贏到一個日本車手，爭取銀牌。」

麥迪遜賽隊友楊倩玉大機會在明年4月後退役，李思穎笑言每天都在力勸對方，惟也深明隊友感受：「已經捱了這麼多年，亞運又算是完夢，她已經很想回家找家人。」

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港隊「穿金戴銀」回港，今晚單車總會設宴慶祝，亞運團長霍啟剛、奧委會會長霍震霆亦有出席。席間，單車總會送出8萬元予全隊20位運動員。