寶翠公園球場草皮可整塊抽起　女足聯賽取消　傑志門將屢有奇遇

本地足球賽事又出現場地問題，周六晚（4日）兩場在寶翠公園足球場舉行的賽馬會女子足球聯賽（甲組），因場地草皮誇張地剝離、可整塊抽起摺疊，賽事最終取消。

兩年前已曾在青衣東北公園遇上「古惑門框」的傑志門將梁蔚雅，講述當時情況。



將軍澳寶翠公園周六原定舉行兩場女子甲組聯賽，包括晚上7時的傑志對沙田、和9時開波的大埔對車路士足球學校（香港），惟「頭場」的傑志對沙田，終因場地問題未能開賽，球員熱完身便要離開，到場打算觀賽的球迷也只得無奈離場，傑志女子隊球迷專頁的Instagram也無奈地在限時動態中寫道：「突發！眾人白行一趟」。

從傑志提供的照片及門將梁蔚雅在Instagram上載的影片可見，球場的人造草皮有多處剝離，可以整塊抽出、摺起，非常誇張；另外也有多處明顯接駁不順。

巧合的是，這已不是梁蔚雅第一次遇上球場問題，她在2021年也曾在一場在青衣東北公園球場舉行的女子聯賽，遇上兩邊龍門架高度相差超過10厘米，最終傑志與原定的對手愉園只好改踢一場30分鐘的友賽，未料兩年後又遇上場地問題。

傑志門將梁蔚雅（右）已不是第一次在比賽時遇上場地問題。（傑志提供）

梁蔚雅接受《01體育》訪問時笑言「又係我喇」，她憶述：「當時我剛好在（草皮有問題的）那邊熱身，熱身的時候教練已望到場地，叫大家熱身時小心留意一下，我們埋到去，見到（草皮）彈起晒，都不要緊，但去到白界線，就像照片般是可以整塊抽起的，再加禁區外、峨嵋月頂都有一塊整塊起咗，之後越找越多，我有去對面龍門看，是正常的，只是這邊特別差。」她認為兩邊狀況不一跟使用率有關。

她續指，除了能抽起的草皮，場地也有其他陷阱：「能抽起的那塊（草皮）反而沒什麼，但另外有一些（位置）不能整塊拿起，但那個深度可以成隻腳食入去，就好易受傷。」