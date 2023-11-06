阪神虎破38年「肯德基魔咒」奪日本一　球迷逼爆道頓堀泳衣女跳河

日本職業棒球聯盟（日職棒）球隊阪神虎，周日（5日）在日本大賽4勝3敗下，擊敗歐力士猛牛封王，相隔38年後再度成為「日本一」，大批球迷和市民上街慶祝，塞爆道頓堀和心齋橋一帶，更出現「肯德基上校」在蟹道樂前帶領打氣口號、泳裝少女跳河慶祝的奇景。

然而帶來歡樂的同時，「肯德基上校」其實象徵阪神虎的一個「魔咒」。



阪神虎奪冠後當晚，大阪道頓堀擠滿了慶祝的人潮，從網上影片可見，道頓堀的主要街道被擠得水洩不通，有球迷在商店街遊行高呼慶祝口號，地標餐廳「蟹道樂」門外，更有一位打扮成「肯德基上校」的球迷帶領叫口號，民眾紛紛舉機拍攝，而運河兩岸也是人頭湧湧，警方嚴陣以待。

阪神虎相隔38年再奪「日本一」。（X/TigersDreamlink）

由於過往阪神虎球迷會跳進運河內慶祝，在2003年奪中央聯盟冠軍時超過5000人跳河，曾釀成1死多人受傷的的悲劇，今年9月阪神虎奪得中央聯盟冠軍時，大阪警方出動逾千警力維持秩序，嚴防有人跳河。

今次警方同樣嚴陣以待，事前更警告市民道頓堀水質不佳，呼籲不要跳入水中；同時在賽前已告誡遊客，若阪神虎奪冠，心齋橋、道頓堀等地區可能會極為擠逼及發生刑事案件，請旅客避免前往及注意個人安全。

然而阪神虎相隔38年再成日本一，球迷說什麼都按捺不住，大批旅客也前往看熱鬧，即使有1300名以上的警察戒備，仍阻止不了球迷跳河，除了有穿泳裝的女性跳進河裏，連「肯德基上校」也被拋進河中，這一幕惹來熱烈討論，因為「肯德基上校」其實代表着一個纏擾球隊38年的詛咒。

穿泳衣跳河的女性：

1985年10月16日，當時阪神虎擊敗益力多燕子隊，奪得中央聯盟冠軍，興奮的阪神虎球迷一如既往到道頓堀慶祝，當時有球迷將附近一間肯德基外的「肯德基上校」雕像掉進河內，當年他們雖獲得「日本一」，自那之後的38年間，阪神虎都未能再成為「日本一」，球迷因此以「肯德基上校詛咒」相稱；打扮成肯德基上校的球迷投河，正是呼應這詛咒。

愛隊奪冠，「肯德基上校」興奮到模糊。（X/BeingKansai）

這個上校雕像到24年後的2009年才由一名潛水員尋獲，更一度誤會雕像是屍體；而雕像的左手和眼鏡仍失蹤，令球迷當時相信要找回這兩個部份才可「破咒」，不過詛咒似乎已自動解除。

「肯德基上校」被拋進河中：

除了球迷慶祝，企業也加入慶祝行列，日本讀賣電視台報道，大阪梅田百貨周一（6日）開始一連五日減價，並以「38」這組數字推出多項特惠，包括380日圓的阪神虎條紋造型銅鑼燒、3800日圓的福袋等，另外還有只得一座、380萬日圓的「水晶之虎」，在開舖前已吸引了約2000名市民排隊，梅田百貨也決定提早40分鐘開始營業，希望能像今年9月時阪神虎奪中央聯盟冠軍後的減價活動般，大賺一筆。