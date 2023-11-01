競步｜女子金牌選手打破男子世界紀錄？賽後揭真相　選手白走一場

日前的泛美運動會女子20公里競步項目，秘魯名將加西亞（Kimberly Garcia）一度以「破世界紀錄」的時間奪冠，然而她將世績一口氣推前11分鐘的結果惹來懷疑，最終真相令人咋舌。



泛美運動會由10月20日開始在智利聖地牙哥舉行，到周一（10月30日）上演女子20公里競步賽事，去年田徑世錦賽包辦20及35公里冠軍的加西亞，以1小時12分26秒奪得金牌，這個時間大幅刷新世界紀錄——由中國選手楊家玉在2021年中國錦標賽創下的1小時23分49秒，意味加西亞將時間大大推前了11分23秒，相當驚人，而且更快過男子組的世界紀錄許多（1小時16分36秒，由日本選手鈴木雄介保持），因此很快就惹來質疑。

秘魯競步名將加西亞在泛美運動會奪金。（Getty Images）

賽後，組委會確認賽道距離出錯，美國CNN指參賽運動員認為賽道大約短了3公里。同日稍後，組委會再發聲明，當日比賽中運動員造出的時間無效，雖然不會取消得獎運動員的獎牌，參賽選手也不會透過比賽獲得重要的排名積分，進而打擊到爭取奧運資格。雖然加西亞早已獲得明年的巴黎奧運資格，但這場比賽犯下如此低級錯誤，無疑對一眾運動員爭取排名和奧運資格影響極大。

賽會進而解釋，一切都是泛美田徑協會（APA）的錯：「根源國際規例，只得APA有權去量度賽道，因此他們需要對比賽距離負責。」

得獎運動員雖然能保留獎牌，但努力爭取的排名積分卻化為烏有。（Getty Images）

由於男子組賽事安排在女子組之後舉行，男子組賽事大幅延遲逾一小時，讓主辦方可及時修正賽道。男子組參賽者、50公里競步東京奧運銅牌得主Evan Dunfee接受路透社訪問時直言：「從未見過這種情況，有時我們也會懷疑比賽距離有點不準確，但這一場賽事，明顯將雪糕筒放錯了位置，對選手來說真的很不幸，畢竟這場比賽能獲得很多排名積分，當中有些選手更在爭取巴黎奧運的資格，我真的很替她們可惜。」