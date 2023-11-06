F1巴西站｜艾朗素影相險勝佩雷斯登頒獎台　咸美頓行路打倒褪

F1（一級方程式）歷史悠久的巴西Interlagos賽道，過去發生不少經典戰役，2019年加斯利力壓咸美頓一幕，在今年站巴西站彷彿歷史重演，艾朗素以0.053秒之差險勝佩雷斯，成功登上頒獎台。

有時勝負都是其次，最重要是鬥得過癮，賽後兩人惺惺相惜互相擁抱，佩雷斯坦言，如今在F1能夠激鬥中保持公平及理性的人不多。



F1巴西站，原本以第2位起步的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）繼續「黑仔」，今仗未開始已經結束，因為戰車液壓系統問題，在暖胎圈失控撞牆，巴西站只得19架戰車起步。

第2起步的陸克萊在暖胎圈時失控，未開始已結束。（X截圖）

在衝刺賽取得亞軍的麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris），起步應聲彈出，由第6跳升至第2，而後方的艾邦與麥奴臣相撞，雙雙退賽的同時，更在賽道上留下不少碎片，賽會出動安全車後決定出示紅旗。賽車其後重新起步，韋斯達賓與諾里斯保住領先，這名麥拿侖車手曾在第8圈挑戰「韋少」失敗，兩人逐漸拉開與其他戰車的距離，結果兩人帶到尾，以冠﹑亞軍姿態衝線，與衝刺賽的戰果相同，韋斯達賓贏得第17個分站冠軍。

韋斯達賓再度封王，贏得今年第17個分站冠軍。（路透社）

正在爭奪車手總亞軍的佩雷斯與咸美頓，兩人戰情在今站走向兩極，第5位起步的咸美頓曾經殺上第3，但駕駛着不醒神的平治W14戰車，彷彿「行路打倒褪」，與一眾前列車隊格鬥時，基本上沒有競爭力，「咸爵爺」曾投訴戰車開啟DRS時，亦無法挑戰前車，可見他的絕望，咸美頓坦言可做的其實不多，最終只得第8名，並指希望盡快忘記今站。

平治戰車不給力，咸美頓跌至第8位衝線。（Getty Images）

至於佩雷斯，他的RB19戰車正常發揮，先後解決佐治羅素﹑史杜爾等人，其後力追艾朗素（Fernando Alonso），爭奪頒獎台最後一席，直至最後兩圈再掀高潮。佩雷斯在70圈率先「開工」，起終點大直路成功爬頭，人稱「頭哥」的艾朗素未有焦急，等待最後一圈再發動攻勢，在中段直路取回位置，佩雷斯繼續緊貼，兩人鬥至終點前的大直路，這名紅牛車手抽出空檔嘗試過車，最終兩人接近同時衝線，賽會需要影相決定名次，結果艾朗素以0.053秒之差險勝，今季第8次在頒獎台開香檳。

（X截圖）

艾朗素與佩雷斯鬥得如此激烈，令人想起2019年加斯利與咸美頓的激鬥，當時加斯利亦0.062秒的些微差距勝出。42歲的艾朗素曾經一度認為頒獎台已離他而去，他卻看到佩雷斯一個小失誤，「當佩雷斯在最後兩圈爬頭時，我認為自己沒有機會了，但他最後一圈進入一號彎時有點遲，我知道我仍有機會，我就在4號彎再次進攻。」艾朗素的季軍，同樣終止了阿士頓馬田近期的頹勢。

艾朗素險勝佩雷斯，今季第8次登頒獎台。（路透社）

佩雷斯飲恨失落頒獎台，但主要競爭對手咸美頓失分，無論如何都可拉開差距，壓力減少，就可享受賽車的快感，二人賽後更相擁，互相道賀。佩雷斯賽後盛讚艾朗素的F1中罕有的對手，「與費蘭度（艾朗素）的是精彩的交手，他會用盡所有方法取勝，但他是公正的車手，能夠在激烈的格鬥中，為對手保留一定的空位，在F1中不是太多車手可以做到，所以他值得這個頒獎台。」