102歲人瑞球迷追隨愛隊87年　曾揚言「再奪日本一前我不能死」

日職棒球隊阪神虎相隔38年再贏得日本大賽，成為「日本一」，除了球迷跳河慶祝，也有年邁球迷苦等多時終等到完美結局。

一位102歲的「人瑞球迷」村重富美，今年早前曾揚言「不再看一次阪神虎成為日本一，就不能死」，而她支持阪神虎87年來，球隊已融入她的生活和習慣，故事令人動容。



村重富美曾接受日本《讀賣新聞》採訪，她1921年在山口縣出生，當時日職棒還未成立，而在聯盟成立之初，她因喜歡「老虎先生」藤村文雄而成為當時稱為「大阪虎」的阪神虎球迷。

村重富美稱，當時會透過電台收聽賽事，記住球賽規則，再漸漸愛上棒球，她直到二戰結束後，才第一次觀看愛隊比賽，當時比賽地點在廣島，村重回想時指：「能看見藤村打球已很開心，我也忘記那場比賽的結果了。」在藤村之後，田淵幸一和現役監督岡田彰布，也是她喜愛的昔日球員。

村重富美上月曾接受日本《讀賣新聞》訪問。（讀賣新聞截圖）

1985年，阪神虎先後奪得中央聯盟和日本大賽冠軍，她也現場見證了這一幕，更買了吉祥物Tolucky的娃娃，至今仍保存得很好、也仍然珍愛着，她在訪問中稱，孫兒希望要她的Tolucky，但「我死了才會送給人」。

雖然村重在2010年開始入住老人看護中心，但直至新冠疫情前，她仍然頻繁地到球場觀戰，也會自行清洗球衣，她強調：「再拿一次日本一之前，我不能死」，她的健壯程度也令看護中心的職員驚訝不已。而她每日收看體育新聞的習慣，也從來未變。

獲球員拋起慶祝的岡田彰布，正是村重富美當年喜愛的球員。（X/@TigersDreamlink）

村重婆婆對於阪神虎今季的表現仍然有一番分析，在日本大賽前，她曾指：「上一次贏冠軍時，我們的防守很堅實，很多人說我們的投球很好，但捕手也是一大因素。」

對於監督岡田彰布，她坦言自岡田還是球員時已很喜愛他，「我也喜歡他嚴格的執教方式，這樣才能爭奪冠軍。但我也想拍拍監督和球員的頭，告訴他們，沒事的、沒事的。」