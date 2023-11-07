棒球熱話｜鈴木一朗指導高校生擊球　打碎課室玻璃窗片段瘋傳

看日本動漫時，主角不是常常坐在課室後方角落，看着窗外發呆嗎？

想像一下，你就是那個學生，數學堂上的老師講着一堆你毫無興趣的函數，又或是解釋如何求圓柱體的體積——突然一個白色的小球「破窗而入」，跌落你的書桌上，那不是其他學生的傑作，而是來自日本傳奇棒球員、幾乎肯定能進入MLB（美國職棒大聯盟）名人堂的鈴木一朗之手。



在「二刀流」大谷翔平出現之前，鈴木一朗在日本人心中就是棒球的代名詞。他曾在MLB創下多項紀錄，包括單季最多安打（262次），至今仍未被打破。

鈴木一朗擊球前的招牌動作，是多少球迷心中的集體回憶？（資料圖片／Getty Images）

這名曾10次入選MLB全明星的傳奇棒球選手，2019年退役後，擔任西雅圖水手主席特別助理兼教練，他亦不時返回日本指導高中生棒球技巧，此前已到訪過6間不同高中。

據日本棒球媒體Full-Court報道，鈴木一朗在剛過去的周末到訪北海道旭川東高等學校，連續兩日指導該校學生。報道指出，球場右翼95米處有一道高約8米的防護欄，防護欄後方是一座4層高校舍，「朗神」最開始先打了投手投來的27球，其中23次將球擊飛，並有2球飛過防護欄直飛校舍，其中1球打在牆上，有1球則是直接將3樓數學教室的玻璃窗打破。

發現打破窗戶後，鈴木一朗露出一副「弊傢伙」的表情，並表示：「如果學生的數學成績突然退步怎麼辦？」旁觀的學生則興奮地歡呼拍手。有趣的是，副部長表示窗戶已經無法修補，「就讓它這樣吧」，引得鈴木一朗大笑不已。

「弊！」鈴木一朗打破學校玻璃窗後，露出一臉做錯事的表情。（網上影片截圖）

這條影片在美國及日本的社交平台X（前稱Twitter）瘋傳，日本不少帳號轉發均獲數百萬瀏覽，有網民留言：「老師！鈴木一朗打爛窗戶了！」「校長：留作紀念，這扇窗不修理了！」「他打爛窗戶的樣子很像普通的棒球少年，很可愛」「感覺那裏能成為學校讓人參觀的著名場所」。

網民紛紛為此留言，有人表示這將會成為該間學校的傳說被流傳下去。（X截圖）

不少美國網民對他年屆50歲還有這樣的打擊能力感到驚嘆，表示棒球在他面前就像很容易的運動一樣。報道續指，鈴木當天最終在73次自由打擊練習中擊出63球，最遠一球飛出130米，在場學生驚嘆連連。第二天他再打飛了91球，其中5球打至校舍天台，14球打在校舍牆身或窗戶，並有1球打破經理室的玻璃窗。

鈴木一朗向來對自己要求極高，從訓練到日常生活都一絲不苟，他指導學生棒球技巧亦然。他向學生強調，擊球姿勢非常重要，即使感覺疲累仍要保持姿勢不變形。北海道旭川東高等學校此前未曾踏足學界棒球界聖地甲子園，《日刊Digital》指該校棒球部主將受訪時表示，鈴木一朗希望他們不要將自己到訪的事情單純地當作回憶，而是將其看作是為了進軍甲子園而充實地度過的兩天。