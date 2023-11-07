體育熱話︱荷蘭速度滑冰女神練習遇恐怖意外　刀鋒劏背傷口達20cm

荷蘭速度滑冰名將舒賀婷（Suzanne Schulting）連續兩屆冬季奧運光芒四射，每天與速度競賽背後卻要付上沉重代價。她分享在練習時遇上恐怖意外，被冰鞋刀鋒劏背，幸無生命危險。



荷蘭速度滑冰名將舒賀婷（Suzanne Schulting）。（Getty Images）

早前美國冰球選手莊遜（Adam Johnson）在英國一場冰球比賽中被對手冰鞋刀鋒割頸，送院後傷重不治。這宗不幸意外言猶在耳，不料荷蘭速度滑冰名將舒賀婷，亦遇上類似恐怖意外。

舒賀婷在Instagram發文指，「今天我在冰上練習時滑倒，然後被冰鞋刀鋒割傷背部，留下一條長達15至20cm的很深傷口。」

舒賀婷（Suzanne Schulting）練習遇上意外劏背，須入院治理。（Instagram）

縱然受傷入院，她表示刀鋒沒有傷及肌肉，直言「幸運」，「傷口已在醫院成功縫合。」舒賀婷對意外感到震驚，惟指出「我在這種情況下已算安好。」

由莊遜到舒賀婷，運動員連番在冰場上遇上嚴重意外，可見講求速度和爆炸力的冰上運動實在危機四伏。

舒賀婷現年26歲，已是榮譽一身的速度滑冰名將。她在2018年冬季奧運贏得女子1000米短道速滑賽事，為荷蘭贏得歷來首面冬奧短道速滑金牌，並成為荷蘭史上最年輕的冬奧冠軍之一。

她在2022北京冬奧成功衛冕，兩屆冬奧贏得3金1銀2銅，也是兩屆世界冠軍和3屆歐洲冠軍，累積10面世錦賽金牌和17面歐錦賽金牌，亦是1000米速滑世界紀錄保持者。

她在北京冬奧與隊友合力贏得女子3000米接力金牌，成為賽事感人一幕——曾跟她在平昌冬奧並肩作戰的隊友Lara van Ruijven，2020年因突發性免疫疾病離世，舒賀婷領軍刷新奧運紀錄奪金，4個冠軍成員齊齊指向天上，當時舒賀婷說：「我知道今天Lara在天上驕傲地看着我們。她在我們心中有一個特別的位置，（奪金）這也是她的夢想。」