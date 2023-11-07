英超｜加雲菲臘斯防中順位比史東斯更低　格格不入或一月離曼城

曼城中場加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），自上季加盟球隊至今，即使經過一季的「過渡期」後，仍苦無太多出場機會，這名英格蘭國腳上月承認會在接下來的數個月內決定未來。

「藍月亮」領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）日前受訪時再度稱讚加雲菲臘斯，不過讚歸讚，哥帥仍是很誠實解釋，加雲菲臘斯沒有太多出場時間，是因為其競爭對手洛迪卡斯簡迪（Rodri）太出色。



披上曼城球衣之前，加雲菲臘斯是列斯聯中後場的絕對核心，在國家隊也是主帥修夫基（Gareth Southgate）的愛將。然而轉會之後，雖然隨隊在上季創三冠王壯舉，但他這兩季上陣時間寥寥，上季也是在英超冠軍之爭塵埃落定後，才在聯賽獲正選踢足全場機會。這名列斯球迷心中的家鄉英雄，亦成為網民取笑的「冠軍Freerider」。

加雲菲臘斯上季一轉會曼城，便隨隊獲三冠王佳績，但事實上他上陣次數甚少。（Getty Images）

夏天時他曾在訪問中表示，明白需要適應哥迪奧拿的踢法，也知道第一個球季會是「過渡期」，但新球季已過去11輪，他在英超卻只獲後備上陣4場機會。

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）周一（6日）報道，哥迪奧拿聊到加雲菲臘斯可能會在一月離開時，稱讚他在很多方面都很出色，「為什麼他無法上陣？因為洛迪對我們來說太關鍵……」他又稱讚該名英格蘭國腳從不因隊友的比賽或訓練表現而抱怨，「我很樂意盡可能地派他上陣多踢一點。」

洛迪卡斯簡迪如今是世界最頂級的防中之一，加雲菲臘斯無法爭贏正選之位也不難理解，不過回看9月至10月時，其實該名葡萄牙中場曾紅牌停賽3場，但加雲菲臘斯在此期間，僅在聯賽盃獲1次正選機會，以及在英超後備上陣1場——10月8日對阿仙奴一役他仍全程坐在板凳上。

洛迪停賽3場期間，加雲菲臘斯只在聯賽盃正選上陣1次，不過最終球隊0：1不敵紐卡素。（Getty Images）

加雲菲臘斯與頂級防中的差距

在9月時，哥迪奧拿曾如此描述加雲菲臘斯在曼城的境況：「比爾沙（Marcelo Bielsa）為加雲菲臘斯帶來了他職業生涯中最好的時光，我很樂意像該名教頭般對菲臘斯做同樣的事情。不過我們有我們自己的踢波方式，儘管之前列斯聯的風格完美地與他契合，不過現在他偶爾會遇到一些阻滯。」

如上文所述，即便職責相同的主要競爭對手洛迪無法上陣，加雲菲臘斯仍不被委排重任。對阿仙奴一役，哥迪奧拿排出的正選三人中場分別是高華錫（Mateo Kovacic）、貝拿度施華（Bernardo Silva）及小將利高路易斯（Rico Lewis），68分鐘換人時，入替的中場是馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes），和上季開始經常由中堅轉任中場的史東斯（John Stones）。

過往在列斯聯時，加雲菲臘斯是陣中不可或缺的中場組織核心。（Getty Images）

哥迪奧拿偏好控球眾人皆知，加雲菲臘斯雖然踢法及風格上仍偏向傳統英式，但也絕非有勇無謀的「大老粗」，在列斯聯效力時更有「約克郡派路」之稱——那為什麼哥帥寧願要改造一名中堅踢中場，也不願重用這名英軍的正選防中？

首先將加雲菲臘斯與洛迪在上季的數據進行比較，撇除洛迪的入球能力不算，這兩名球員在兩項數據上存在明顯差距：製造機會及長傳成功率。

據Sofascore統計，2022/23球季，洛迪在英超上陣36場，交出6次助攻及創造9次黃金機會，預期助攻（xA）為3.5次，平均每場能創造0.9次機會；加雲菲臘斯除預期助攻是0.08次外，其餘數據均是0。

雖然身為防中，不過洛迪也為曼城進攻有一定貢獻。（Getty Images）

當然，上季加雲菲臘斯出場時間不多，之後出戰的也大多是無關重要的比賽，這樣比較對他來說無疑有點不公平，而且他本來也不擅長上前為隊友鋪橋搭路：因此長傳成功率，或許便是他與這支曼城格格不入的關鍵之一。

同樣以洛迪為例，根據FBref.com統計，按30碼或以上計算，這名葡萄牙國腳生涯的長傳成功率為84.7%，最低一季是2021/22球季的82.1%；相比之下，加雲菲臘斯的生涯平均成功率僅得59.5%，最高一季是上季加盟曼城時，錄75.8%，雖然比以往已有所提升，但比洛迪最差一季還要低。

至於上季獲改造為中場的史東斯，先不談他在中後場的擺脫及用波能力，他該球季亦有79.8%的長傳成功率，相比之下加雲菲臘斯的長傳表現確是較為遜色。

史東斯上季歐聯決賽展示出的護球能力毋需多說，事實上他改任中場後，長傳仍有不錯表現。（Getty Images）

與多年前不少人對哥迪奧拿的固有印象不同，如今他治下的曼城其實多有長傳及大範圍轉邊，意味這支球隊的防中其實除了需要控球及控制節奏外，亦需要通過長傳來轉移進攻方向，快速從兩翼展開攻勢，或許這正是加雲菲臘斯無法在曼城達到哥帥要求的地方。

不過目前已有多支球隊對這名英格蘭防中表示出興趣，talkSport表示利物浦、熱刺、紐卡素和富咸均有意羅致，《米蘭體育報》（Gazzetta Dello Sport）報道指祖雲達斯亦有意加入爭奪戰。

過往在實力相對較弱的列斯聯效力多年，幾年前還在英冠踢波，如今一躍至創下壯舉的三冠王曼城，加雲菲臘斯無法適應節奏不同的風格亦是情理之中。或許轉會或租借到另一間球會好好調整，一段時間後「約克郡派路」能找到屬於自己的一片天地。