英超｜普斯迪高古獲殊榮後再遇挑戰　熱刺軍容不整作客狼隊

熱刺主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）日前獲選為英超10月最佳領隊，連續3個月獲得這殊榮，上輪對車路士一仗即使在9人應戰的劣勢下落敗，依然贏得不少口碑，這名澳洲普帥如今面對另一挑戰，今季表現大勇的中場靈魂人物占士麥迪臣，因傷至少休息至明年1月，熱刺陣中原本已有不少傷兵及停賽的球員，今晚作客狼隊如何排陣，又是對「澳普」的另一次考驗。



熱刺上輪主場對車路士錄得今季聯賽首敗，但在9人應戰下，主帥普斯迪高古依然用盡方法爭勝，換來不少好評，但背後卻有嚴重的傷停問題，最為關鍵的必定是中場靈魂人物占士麥迪臣（James Maddison）。這名英格蘭國腳對車路士一仗足踝受傷，以為沒有大礙，但麥迪臣早前宣布退出英格蘭今期大軍，普斯迪高古在記者會上透露麥迪臣傷勢，「他（麥迪臣）的傷勢比想像中嚴重，與雲迪尹（Micky van de Ven）一樣，至少休息至明年一月。」

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占士麥迪臣傷勢比想像中嚴重，至少休息至明年1月。（Getty Images）

麥迪臣加盟後迅速融入球隊，在串連進攻充當重要角色，今季已貢獻3入球5助攻，在熱刺陣中舉足輕重，亦是熱刺開季有好成績的重要因素。麥迪臣的缺陣無疑對熱刺大有影響，普帥坦言：「我認為無人可以取代他（麥迪臣）。」但他強調，熱刺並非圍繞麥迪臣的球隊，一人受傷不會影響球隊結構，「麥迪臣能夠融入球隊的踢法，所以有好表現，其他球員上陣的話，當然有不同效果，但我們的踢法不變。」

麥迪臣﹑李察利臣及羅美路都篤定無緣作客狼隊一仗上陣。（Getty Images）

接受腹股溝手術的李察利臣日前透過社交網站報平安，表示手術成功，普斯迪高古甚為樂觀，表示若然順利的話，這名巴西鋒將休息一個月左右就可回歸。另外，熱刺還有比列錫﹑賴恩施斯隆﹑馬諾所羅門等長唞球員。

李察利臣日前完成腹股溝手術。（Instagram截圖）

熱刺上仗損兵折將，加上停賽球員，作客對狼隊可用的球員確實不多。對車路士的後防線，今仗隨時完全改頭換面，雲迪尹拉傷大腿﹑基斯甸羅美路及烏多基（Destiny Udogie）先後被逐，柏度樸路傳未有參與訓練，今仗能否上陣都是未知數。上場「食詐糊」的艾歷迪亞有機會回歸正選，更有可能把賀積查治拉後一格串演，傷癒不久的賓戴維斯或要擔正。

熱刺前線缺少了占士麥迪臣，他的位置有機會由阿根廷國腳盧施素取代，夥拍古路施夫斯基及比蘭莊遜（Brennan Johnson）攻堅，並續由孫興慜掛帥。

熱刺對狼隊預料正選11人：



門將：域卡利奧

後衛：艾馬遜﹑賀積查治﹑艾歷迪亞﹑賓戴維斯

防守中場：比蘇馬﹑沙亞

中場：古路施夫斯基﹑盧施素﹑比蘭莊臣

前鋒：孫興慜

