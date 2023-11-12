世界盃外圍賽︱港足決選鬥伊朗　林衍廷首入圍　艾華頓保羅落選

香港足球代表隊今月國際賽期會出戰世界盃外圍賽次圈，先於周四（16日）首輪分組賽作客伊朗，再在下周二（21日）在主場對土庫曼，爭取小組首次名晉級至下一圈的資格。

據悉，今次決選主要為準備港隊對伊朗的比賽，港隊主場對土庫曼前，相信會有另一份名單出爐，亦是部份球員落選的原因。



23人決選名單之中，效力中超浙江隊的梁諾恆因傷錯過10月份國際賽後，今次重返球隊，他與茹子楠、勞烈斯、米高及安永佳等外流兵繼續入圍。

已宣布退出港隊的羅素、其傑志隊友費蘭度，與有傷在身的孫銘謙、黃梓浩亦名落孫山；在亞冠跟高級組銀牌有好表現的「藍鳥」守門員保羅，港隊進攻主力艾華頓則意外地落榜；取以代之的是標準流浪的梁興傑，及理文翼鋒張憙延。

林衍廷有份代表港隊參與杭州亞運，協助球隊取得佳績。（資料圖片）

老將黃洋繼上月世盃外首圈後再度落選，當時首度入圍大港腳最終名單的周緣德，今次則再獲徵召。

上季首奪足球明星選舉的「最佳中場」獎項的林衍廷，終首度打入決選名單，他與另外入選的球員如余在言、李毅凱、謝家榮及潘沛軒等，均在杭州亞運中助港隊創出歷史性佳績。據了解，艾里奧將退隊，足總稍後會補選。

港足11月世界盃外圍賽對伊朗，決選23人名單：



守門員：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)



後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)



中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)



前鋒：安永佳 (廣西平果哈嘹)、米高 (恩高斯達特)、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、張憙延 (理文)



港足在世盃外首圈擊敗不丹，晉級至次圈分組賽。（資料圖片／夏家朗攝）

值得留意的是，足總公布決選名單僅包括11月13至18日的行程，即作客對伊朗的比賽，而主場對土庫曼一役，料會再另作決選，或能解釋部份球員為何落選。

港隊會於周一（13日）晚作決選後首課操練，並於練習後（周二深夜12時30分）啟程前往伊朗，預計於當地練習一至兩課，然後於周四作客伊朗國家隊，展開世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事，並於今月18日回港。

2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈

港隊11月份賽程：



伊朗 Vs 香港

日期：11月16日（四）

香港時間：10：30pm

地點：阿薩迪體育場



香港 Vs 土庫曼

日期：11月21日（二）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：待定

