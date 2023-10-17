世界盃外圍賽︱港足作客不丹獲球迷隨隊打氣　苦戰輸0：2仍晉級

世界盃外圍賽首圈次回合，手執4：0優勢的香港足球代表隊作客不丹，力爭晉級第二圈。結果港足今仗雖輸0：2，但總比數仍贏4：2晉級下一圈。



面對高原氣候、人造草球場的挑戰，作客的港隊並不孤獨，6名來自打氣組織「香港力量」的球迷每人花費逾萬港元、隨隊前往不丹打氣。他們賽前已早早入場，在場內「佔據」一個角落，掛起各式各樣的旗幟。

數名港足打氣組織「香港力量」的球迷隨隊作客不丹打氣。（香港力量提供）

在勞烈斯跟艾華頓退隊下，主教練安達臣今場改用安永佳踢翼鋒，於前線夥拍米高；而同於杭州亞運有好表現的中堅李毅凱與謝家榮也獲得機會，後者取代葉鴻輝把關，其餘8名球員跟上場一樣，如該仗有入球的陳晉一、中場三子陳肇鈞、黃威跟陳俊樂等。

港足作客不丹正選陣容：



守門員：謝家榮

後衛：茹子楠、艾里奧、李毅凱、費蘭度

中場：黃威、陳俊樂、陳肇鈞

前鋒：安永佳、米高、陳晉一



香港作客不丹，謝家榮取代葉鴻輝把關。（不丹足總Facebook）

不丹世界排名只得184位，然而首10分鐘港隊未佔太大優勢，球員踢得略為心急，數度傳失波；僅得安永佳右路窄角度抽射跟中路起腳，惟兩次攻門都沒命中目標。

港隊戰至28分鐘更失守，不丹憑短角球戰術傳中，隊長基治辛力壓李毅凱近門頂入成1：0。不丹一度突破港隊逼搶、主導比賽，港隊37分鐘由茹子楠攔截後策動反擊，直線傳予陳晉一右路扣大位射遠柱，但被對方門將撲走；安永佳43分鐘頭槌攻門，亦僅越楣而過。

不丹隊長基治辛力壓李毅凱近門頂入領先。（不丹足總Facebook）

直播賽事的不丹足總YouTube頻道，曾有超過21000人同時觀看。完半場前不丹一次離門40多碼遠射，雖然偏離龍門，卻讓謝家榮相當勞氣，責罵隊友未有及時上前防守。隨着安永佳禁區頂罰球勁射高出，港隊上半場落後0：1。

換邊後僅兩分鐘，祖佳爾於峨眉月頂第一時間燙射世界波破網，助不丹領先至2：0。港隊開始換入後備，仍沒太大起色，中前場串連、組織依然欠奉，陳晉一56分鐘右路突破、於禁區內被踢跌，但球證並無表示。

戰至70分鐘，不丹門前一輪混戰，輾轉落後艾華腳下，此子後傳予陳俊樂撞射地波，但又被護空門。其後費蘭度防守「孤寒」未有解圍，欲讓皮球流出底線，但最終被不丹球員踢回界內，並於小禁區邊近射，幸謝家榮反應快托走。

港隊尾段陷入苦戰，球員數度嘗試拖延時間，最終輸0：2，「守住」首回合4：0勝果，總比數贏4：2晉級世盃外次圈，將進入E組，對手包括上屆同組的伊朗、「宿敵」烏茲別克及土庫曼。世界盃外圍賽第二圈賽事將於今年11月、明年3月及6月的國際賽期上演雙循環主客制、共6場賽事。港隊首仗會於11月16日作客伊朗，然後回歸主場，在11月21日鬥土庫曼。

港足世界盃外圍賽第二圈賽程：



2023年11月16日

伊朗 Vs 香港



2023年11月21日

香港 Vs 土庫曼



2024年3月21日

香港 Vs 烏茲別克



2024年3月26日

烏茲別克 Vs 香港



2024年6月6日

香港 Vs 伊朗



2024年6月11日

土庫曼 Vs 香港

