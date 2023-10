世界盃外圍賽︱港足作客不丹獲球迷隨隊打氣　苦戰輸0：2仍晉級

世界盃外圍賽首圈次回合,手執4:0優勢的香港足球代表隊作客不丹,力爭晉級第二圈。結果港足今仗雖輸0:2,但總比數仍贏4:2晉級下一圈。



面對高原氣候、人造草球場的挑戰,作客的港隊並不孤獨,6名來自打氣組織「香港力量」的球迷每人花費逾萬港元、隨隊前往不丹打氣。他們賽前已早早入場,在場內「佔據」一個角落,掛起各式各樣的旗幟。

數名港足打氣組織「香港力量」的球迷隨隊作客不丹打氣。(香港力量提供)

在勞烈斯跟艾華頓退隊下,主教練安達臣今場改用安永佳踢翼鋒,於前線夥拍米高;而同於杭州亞運有好表現的中堅李毅凱與謝家榮也獲得機會,後者取代葉鴻輝把關,其餘8名球員跟上場一樣,如該仗有入球的陳晉一、中場三子陳肇鈞、黃威跟陳俊樂等。

港足作客不丹正選陣容:



守門員:謝家榮

後衛:茹子楠、艾里奧、李毅凱、費蘭度

中場:黃威、陳俊樂、陳肇鈞

前鋒:安永佳、米高、陳晉一



香港作客不丹,謝家榮取代葉鴻輝把關。(不丹足總Facebook)

不丹世界排名只得184位,然而首10分鐘港隊未佔太大優勢,球員踢得略為心急,數度傳失波;僅得安永佳右路窄角度抽射跟中路起腳,惟兩次攻門都沒命中目標。

港隊戰至28分鐘更失守,不丹憑短角球戰術傳中,隊長基治辛力壓李毅凱近門頂入成1:0。不丹一度突破港隊逼搶、主導比賽,港隊37分鐘由茹子楠攔截後策動反擊,直線傳予陳晉一右路扣大位射遠柱,但被對方門將撲走;安永佳43分鐘頭槌攻門,亦僅越楣而過。

不丹隊長基治辛力壓李毅凱近門頂入領先。(不丹足總Facebook)

直播賽事的不丹足總YouTube頻道,曾有超過21000人同時觀看。完半場前不丹一次離門40多碼遠射,雖然偏離龍門,卻讓謝家榮相當勞氣,責罵隊友未有及時上前防守。隨着安永佳禁區頂罰球勁射高出,港隊上半場落後0:1。

換邊後僅兩分鐘,祖佳爾於峨眉月頂第一時間燙射世界波破網,助不丹領先至2:0。港隊開始換入後備,仍沒太大起色,中前場串連、組織依然欠奉,陳晉一56分鐘右路突破、於禁區內被踢跌,但球證並無表示。

戰至70分鐘,不丹門前一輪混戰,輾轉落後艾華腳下,此子後傳予陳俊樂撞射地波,但又被護空門。其後費蘭度防守「孤寒」未有解圍,欲讓皮球流出底線,但最終被不丹球員踢回界內,並於小禁區邊近射,幸謝家榮反應快托走。

港隊尾段陷入苦戰,球員數度嘗試拖延時間,最終輸0:2,「守住」首回合4:0勝果,總比數贏4:2晉級世盃外次圈,將進入E組,對手包括上屆同組的伊朗、「宿敵」烏茲別克及土庫曼。世界盃外圍賽第二圈賽事將於今年11月、明年3月及6月的國際賽期上演雙循環主客制、共6場賽事。港隊首仗會於11月16日作客伊朗,然後回歸主場,在11月21日鬥土庫曼。

港足世界盃外圍賽第二圈賽程:



2023年11月16日

伊朗 Vs 香港



2023年11月21日

香港 Vs 土庫曼



2024年3月21日

香港 Vs 烏茲別克



2024年3月26日

烏茲別克 Vs 香港



2024年6月6日

香港 Vs 伊朗



2024年6月11日

土庫曼 Vs 香港