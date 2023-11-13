單車熱話｜越野賽選手右肩脫臼　運用身邊工具極速6秒自行接回

萬一脫臼，普通人自然會去看醫生，但上周六（11日）一項越野單車賽中，荷蘭選手雲達哈爾（Lars van der Haar）在比賽中肩部脫臼，他非常熟練地利用自己的戰車，用了6秒就將脫臼的位置接回去，之後抬車回賽道繼續作賽。



荷蘭越野單車手雲達哈爾。（X）

萬一脫臼，普通人自然會去看醫生，但上周六（11日）一項越野單車賽中，荷蘭選手雲達哈爾（Lars van der Haar）在比賽中肩部脫臼，他非常熟練地利用自己的戰車，用了6秒就將脫臼的位置接回去，之後抬車繼續作賽。

雲達哈爾利用單車支架將脫臼的右肩復位。（網上片段截圖）

從《Eurosport》在社交網站X（前稱Twitter）分享的影片見到，雲達哈爾右肩脫臼後，拿住戰車走下斜坡，避免堵塞賽道影響其他選手。去到一個不阻人的位置後，雲達哈爾將脫臼的右臂放在單車的支架上，左手緊握扶手，之後用力，很快就接回脫臼的位置。他將戰車托起，放在右肩之上，行回賽道繼續作賽。

根據影片，雲達哈爾自行接回脫臼位置的過程僅需6秒，而且他十分熟手，全程神態自若，看來經驗豐富，過去踩單車時經歷過多次右肩脫臼。他賽後在個人社交網站分享這段影片，並留言：「不是我的日子，下次努力。」

翻查資料，這項是在比利時舉行的越野單車系列賽（Superprestige Cyclocross），上周六在當地城鎮尼爾（Niel）舉行第三站的。32歲的雲達哈爾最終中途退出，未能完賽，但他仍然在總成績排第5位。他是第一站的季軍及第二站的亞軍。這項系列賽總共有八站。

雲達哈爾脫臼後利用單車自行復位，大家切勿模仿，若果脫臼的話，請向醫生求助，由專業的醫護人員處理。

雲達哈爾的傷勢沒有大礙，因為他昨日即到另一個比利時地方登德爾蒙德（Dendermonde）參加世界盃，取得亞軍。他在周日賽後說：「我昨日（周六）雙腿發揮幾好，但之後一切都出錯了。我的肩部今日恢復得不錯，感覺是一場小小的勝利。」