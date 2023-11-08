F1．拉斯維加斯站｜車隊聯乘推特別版高達　角田裕毅化身駕駛員

F1（一級方程式）即將重臨拉斯維加斯，艾法托利車隊（Alpha Tauri）宣布，將在賭城站與日本經典動畫《高達》進行特別聯乘，在「金牛」的戰車上更會出現高達的元素，角田裕毅與列卡度化身星級駕駛員，坐在特別版的AT04戰車上夜戰賭城，動漫迷千萬不要錯過。



艾法托利的角田裕毅在巴西站打入前10。（Getty Images）

F1今年回歸拉斯維加斯，賽事本身已經是一大焦點，宣傳活動不勝枚舉，日前再增添一個。艾法托利日前宣布與《高達》有一次特別合作，將這套日本家傳戶曉的動漫帶到F1舞台。艾法托利在聲明中透露，屆時「金牛」的AT04戰車將會加入高達「RX-78-2」及風靈高達「XVX-016」的元素。另外，Bandai更會推出一隻加入艾法托利元素的特別版高達，但這隻高達是非賣品。

為了宣傳今次特別活動，特意找來艾法托利的日本車手角田裕毅拍宣傳片，片中的他穿上地球聯合軍的制服，直言與大家在賭城見。角田裕毅與列卡度將會成為「星級駕駛員」，在賭城的晚上飛馳。

高達聯乘艾法托利的消息一出，相信不少車迷都感興奮。艾法托利在聲明中表示，高達是個家傳戶曉的名字，世界各地都有「高達迷」，他們希望擁抱高達的精神，並與車迷在拉斯維加斯度過一個難忘的比賽周末。

角田裕毅化身星級駕駛員。（影片截圖）

F1近年最令人印象深刻的聯乘，相信是蓮花車隊（Lotus）在2013年後法國電音組合Daft Punk的合作，與當年的兩名車手拉高倫及哥桑齊齊現身摩洛哥站，而Daft Punk的標誌亦印上蓮花戰車上。

Daft Punk解散｜2013年夥蓮花車隊成F1經典一幕 全黑造型襯到絕

當年Daft Punk與拉高倫及哥桑齊齊亮相摩納哥站，謀殺不少菲林。（Twitter截圖）