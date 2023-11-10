水谷隼自爆東京奧運衝金的最大動力　發文自辯：我咩都唔記得晒

日本乒乓名將水谷隼在東京奧運與伊藤美誠合作，在主場贏得混雙金牌，其後在上年宣布掛拍。水谷隼早前登上電視節目，談及自己乒乓以外的興趣，就是炒股票，他更透露自己曾經投資失利，竟然為他出戰東京奧運增添額外動力。



水谷隼在東京奧運夥拍伊藤美誠出戰混雙，在決賽勇挫中國組合許昕／劉詩雯，歷史性贏得金牌，同樣令水谷隼的乒乓生涯變得圓滿。這名日本名將受眼疾影響，需要戴上墨鏡上陣，他曾自爆：「近乎過不到球」，可見他的病情有多嚴重。就算飽受眼疾所困，水谷隼仍然堅持下去，他早前登上日本TBS電視台的節目透露箇中原因。

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水谷隼與伊藤美誠歷史性奪金。（資料圖片／Getty Images）

水谷隼在節目中，透露自己乒乓以外的另一興趣，「買賣股票是我的愛好，而這個嗜好已經有一段時間了。」對水谷而言，炒股比興趣更重要，「我每天都會買賣，今天也是，平日大概由上午9點到下午3點。」這個時間彷彿是全職炒家，不要忘記，水谷隼仍有眼疾，長時間看着電腦也頗為吃力。

水谷隼投放不少時間在股票上，並不代表多勞多得，他直言投資往績是損手居多，「曾經損失的金錢足夠在東京買一層樓。」節目的主持人不禁驚訝，水谷更直言投資失利，令他更在東京奧運更有動力，「我必須贏得奧運金牌，因為會有很多獎金，來彌補股票上的損失，這個想法成為我努力的最大原因。」

水谷隼登上日本電視台的節目。（網上截圖）

除了炒股，水谷隼也有另一興趣，原來他沉迷手機遊戲，並自爆有課金，「我最近經常玩《部落衝突：皇室戰爭》，當你在遊戲中購買卡牌，再令自己更強，在線上與對手交手增強勝算。」

水谷亦有玩類似的遊戲《部落衝突》，而他的課金的銀碼再度令主持人驚訝，「我每隻遊戲支付了100萬日元，我向同一家公司支付了200萬。」主持人紛紛指他的行徑太浪費，但水谷卻認為：「即使要付出代價也要擊敗對手，這就是成功感。」

水谷隼。（資料圖片／Getty Images）

當節目播出後，當然引來不少話題，水谷隼隨後在社交網站發文表示他已忘記自己說過什麼，「由於缺乏營養﹑睡眠不足及疲勞，我從昨天晚上開始就什麼都不記得了，就算你認為自己是無敵，但隨年齡增長也會衰弱。」

網民們紛紛對水谷隼的精神狀態表示擔心，疑問他是否因為輸太多錢而受到打擊，更有網民勸他早日戒掉股票。