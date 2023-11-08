美斯入股阿古路電競隊兩兄弟再聯手　傳重開LoL分部轉戰西班牙

近年電子競技興起，不少體育明星都涉足其中，例如「大哨」朗拿度﹑迪基亞（David de Gea）等。前曼城球星阿古路（Sergio Aguero）亦是其中之一，3年前亦成立電競隊KRÜ Esports。

阿古路的電競隊周三（8日）上載一條短片，片中的阿古路神情凝重，回顧戰隊近年的成就，並直言「我不是班主」，原來有一名重量級人士加入。



阿古路在2020年成立KRÜ Esports，最開始曾參與《FIFA》、《英雄聯盟（LoL）》主流等遊戲，不過現時只專注《特戰英豪》（Valorant）及《Rocket League》，其《英雄聯盟》分部在今年暫停。

阿古路3年前設立電競戰隊KRÜ Esports。（KRÜ Esports X）

《Esports Illustrated》報道，流傳阿古路會辭去戰隊老闆一職，戰隊的官方X（前稱Twitter）在周三發布影片，只見一開始便是阿古路臉色凝重地坐在鏡頭前，並表示將有重大事項要宣布，「我知道最近有很多傳言，所以我要通過這條影片來說明一些事情。」

接着他嘆了口氣，說這事情讓他感情複雜，又表示戰隊再次度過新的周年，隨後開始回顧戰隊歷年的挑戰和成就，阿古路的語氣愈來愈沉重，更說：「經歷3年，我已經達到我的極限，我不再做老闆了！」難道阿古路要放棄自己一手創立的電競隊？阿古路喝一口水，然後忍不住臉上的笑容，表示自己不再是唯一的老闆，鏡頭一轉就出現了好兄弟美斯的樣子，意味美斯就是電競隊的合夥人，兩兄弟拍住上。

阿古路在影片中營造出像是要與大家告別的氣氛。（X影片截圖）

美斯現身該條影片，並說了一句「OK, let;s play.」（X影片截圖）

美斯的到來會改變KRÜ Esports什麼？

自加盟國際邁亞密後，美斯讓美職聯的曝光度及關注度增長不少，他今次入主阿古路的這支電競戰隊，無疑也會使其知名度大大增加，相信這可以為他們帶來更可觀的贊助資金。

美斯及阿古路相識多年。（KRÜ Esports X）

KRÜ Esports的《英雄聯盟》分部過往在阿根廷國內最大聯賽LMF競逐，並非《英雄聯盟》營運方Riot Games創辦的LLA（即拉丁美洲聯賽），因此沒有參加過大家熟知的世界大賽。

據西班牙《馬卡報》報道，有傳言指將會KRÜ Esports重新設立《英雄聯盟》分部，但今次他們會轉戰西班牙最頂級聯賽LVP SuperLiga，該聯賽還有兩人的舊東家巴塞隆拿電競隊。

LVP SuperLiga內擁有巴塞隆拿電競隊，亦有前世界冠軍Fnatic的青訓隊。（lol.fandom截圖）

雖然他們並非直接轉戰官方的LEC（歐洲賽區），不過《英雄聯盟》在歐洲的水平比南美洲高，這個舉動算是一次更有野心的升級。倘若一切屬實，KRÜ Esports的《英雄聯盟》分部重開後，水準如何仍是未知數，能否征戰LEC爭奪世界大賽席位亦言之尚早。

不過樂觀一點看，或許我們可以期待一下，有朝一日能看到美斯作為合夥人身份，出現在世界大賽的舞台上。