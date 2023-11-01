足球熱話｜女子歐國聯遇大雨狼狽不堪　一球員笑容滿面獲網民大讚

大家還記得小時候踢足球即使遇上大雨，也會不顧一切地繼續踢下去的時光嗎？

周三（1日）阿爾巴尼亞迎戰愛爾蘭的歐洲女子國家聯賽（UEFA Women's Nations League，簡稱歐國聯），便遇上誇張的傾盆大雨，皮球幾乎被草面「啜」住無法前進，球場上踢得亂成一團，但仍要踢到半場才暫停。

雖然不少球員賽後形容這是她們踢過天氣最惡劣的比賽，但愛爾蘭中場法奧利（Sinead Farrelly）卻表示「從未試過在比賽中笑得這麼開心」。



愛爾蘭賽前在歐國聯B1組3戰全勝，她們周六（28日）才以5：1大勝今場對手阿爾巴尼亞，這場看似能輕鬆取勝的比賽，卻因一場傾盤大雨而遇上變數。從Youtube影片可見，至比賽第21分鐘左右，現場雨勢已大得開始影響視線，之後球員傳球時會踢起水花，皮球落地後的反彈軌跡亦因積水而變得難以預測，場上一眾球員因此而踢得狼狽不堪。

比賽第21分鐘左右，球場已開始下起大雨。（Youtube截圖）

受雨勢及積水影響皮球會在草地突然停下，因此她們連普通的傳球和盤球亦顯得相當吃力，場面因而亂成一團。

BBC報道由於雨勢過大，比賽在中場結束後暫時停止，並在90分鐘之後才重新開始，從影片可看到下半場似乎已經停雨，而且也沒有出現像上半場那般混亂的積水。

下半場球場情況大為改善，愛爾蘭在第88分鐘由奧蘇利雲射入致勝一球。（Youtube影片截圖）

最後愛爾蘭憑奧蘇利雲（Denise O'Sullivan）在88分鐘射入關鍵一球，以1：0擊敗阿爾巴尼亞，鎖定升上歐國聯A組資格。

法奧莉：從未試過在比賽笑得這麼開心

賽後愛爾蘭媒體RTÉ Soccer訪問參賽球員，入球功臣奧蘇利雲表示這場比賽十分艱難，看守主帥Eileen Gleeson亦形容上半場場面「陷入混亂（chaos）」，愛爾蘭陣中其他球員受訪時亦表示「從未見過這樣的情境」、「這可能是我踢過最瘋狂的比賽之一」。

然而中場球員法奧利賽後在Instagram上，除貼出一眾球員在比賽中因積水狼狽不堪的影片外，亦有數張她臉露笑容的照片，「從未試過在比賽中笑得這麼開心。現場條件實在太荒誕，但最後我們做到了。」

影片在最後一頁：

有愛爾蘭的球迷專頁在限時動態轉貼一輯比賽照片，並寫上：「法奧利看起來就像在聖誕滂沱大雨中的小孩」，當照片中的其他球員似乎仍在受大雨影響，不過已33歲的法奧利則臉露笑容，看起來樂在其中。

影片裏的她甚至在傳失波後，彎腰笑了起來，引來不少網民稱讚及大讚有趣，「想像一下你還是小孩時，媽媽看到你在這種情況下仍在街上玩耍，肯定不會讓你回家。」

有愛爾蘭球迷專頁形容法奧利像在聖誕大雨中玩樂的小孩。（Instagram截圖）

相信不少有踢波或是打籃球經驗的讀者，在小時候也曾經歷過途中突然遇上大雨的情況，那時候我們總是不捨得就此停下回家，會在滂沱大雨下玩至筋疲力盡，就算踢得亂七八糟、摔得滿身是傷也在所不惜，更會因為全身濕透，回家後被家人痛罵一頓。

不過這種不惜一切，只為純粹享受運動本身的情懷，或許長大了便不會再有，因此法奧利臉上的笑容，在職業球員身上更顯珍貴。