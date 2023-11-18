人物誌｜5年前時速276公里意外險死　德國女車手重返澳門逐賽車夢

「澳門，我們回來了！超級開心有機會再在這條傳奇的街跑賽道出戰！」

對德國女車手佛洛絲（Sophia Flörsch）來說，每次在東望洋奔馳也是得來不易。5年前的11月18日，首度參加澳門大賽車三級方程式世界盃的佛洛絲，在東方彎與葡京彎之間的直路失控，猶如「炮彈飛車」般以超高速飛出賽道，撞向賽道外的攝影棚。

無論在場車迷或是家庭觀眾，看到如此恐怖一幕，相信已為車中的車手作最壞打算。意想不到的是，當年17歲的佛洛絲並沒有預期般的重傷，吉人天相，更在不足半年回歸賽道，這次恐怖意外未有熄滅她的賽車夢，甚至燃燒得更旺盛。



佛洛絲今年第3度出戰澳門大賽車。（Instagram截圖）

「11月18日，是我另一個誕生日。」佛洛絲的第二人生，從當年的澳門格蘭披治大賽車說起。

每年澳門大賽車的F3世界盃賽事是重頭戲之一，齊集不少年青車手，有可能是未來的F1其中一員，當年17歲的佛洛絲首度參賽。當年賽事在早段已出動安全車，直至第4圈重開，這名德國女車手在東方彎與葡京彎之間的直路，嘗試爬頭，前車的速度稍為減慢，佛洛絲追尾撞向前車，整架戰車離地後失控，沿賽道旁高速滑行，經過葡京彎前的路壆彈起，以時速276公里飛出賽道外，撞向攝影棚，整架戰車彷彿「吸」在攝影棚再掉下來。

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佛洛絲的戰車猶如炮彈一樣在看台面前飛過，嘩聲四起，看見如此駭人的一幕，當時車迷們的想法或與佛洛絲車隊老闆的想法一樣，凶多吉少：「意外時的車速就像火箭一樣快，當時我們心理上已做最壞的打算，她的生還令人喜出望外。」

縱然佛洛絲的意外看似非常嚴重，但可幸的是，這名德國女車手的傷勢比想像中輕微，她只是脊柱骨折，四肢均可活動，神智清醒，隨即送院治理，在澳門接受長達11小時的脊柱手術，並順利成功，留院休養一星期後出院。

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佛洛絲撞車後，一度被困於車內。（資料圖片）

What doesn't kill you makes you stronger

換轉是普通人，遇到如此恐怖意外，遑論對賽車及澳門這個地方卻步，甚至抗拒，但佛洛絲完全沒有，出院後已為復出鋪路，縱然她在手術後流失7公斤的肌肉，但放棄從來都不是一個選項。佛洛絲努力進行康復訓練，重新喚醒身體內的肌肉，經過106日的努力後，佛洛絲在意大利蒙扎坐上戰車，意外後再次飛馳，她的極速回歸更獲得勞倫斯最佳回歸運動員的獎項。

在網上輕易就可找到佛洛絲的意外片段，就算過了5年、看過幾多次，再翻看一次時，依然猶有餘悸。作為當事人的佛洛絲，接受不同訪問，重提該次死過翻生的經歷，並沒有片段看到般恐怖。

「當時我知道戰車離地了，車內一切都發生得好快，我卻沒有太大感覺。從片段翻看意外的話，才知道是如此恐怖，我都無法相信車內的車手可以平常無事，更無法相信當事人是自己。」

在澳門不幸大炒車，對佛洛絲而言，今次意外只是賽車生涯的其中之一，只是嚴重一點而已，而她深信是幸運大於不幸，「很高興今次意外沒有任何傷亡，如果當時我的戰車沒有飛起，或是攝影棚如前一年般是石牆的話，後果就會不堪設想。」

幸與不幸，是相對概念，以佛洛絲來說，她確實是最幸運的女孩。

佛洛絲相隔106日回歸賽車，更獲得勞倫斯獎的殊榮。（Getty Images）

回歸F3再創歷史

佛洛絲顯然沒被「炮彈飛車」拖後腿，她一年後回到「傷心地」澳門，再一次出戰F3世界盃，即使因為機件故障而退賽，但已親身證明已經克服當年的嚴重意外。佛洛絲近年努力參與不同賽事，今年加入Alpine的青訓計劃。

佛洛絲今年加入Alpine車隊的青訓計劃，再戰F3。（Instagram截圖）

佛洛絲相隔兩年回歸F3，效力PHM車隊，她在奧地利站正賽由第20起步，一路把握前方車手失誤而拾級而上，佛洛絲以第9名衝線，可惜成績隨後被取消資格。佛洛絲再接再厲，最終在意大利站以第7名完賽，成為F3錦標賽史上首名女車手取得分數，創下歷史。

佛洛絲自4歲開始賽車生涯，她的賽車夢當然不會一場意外而熄滅，反而燒得更旺盛，「我完全沒有害怕（賽車），反而更有信心、更期待返回賽道。」佛洛絲就像所有車手，憑勇氣及努力，向着賽車界最大殿堂進發，「F1當然是我的終極目標，我希望在未來3至5年內升上F1。」