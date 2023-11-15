F1拉斯維加斯站｜香港下午開賽　爆笑Netflix高球賽辛斯毀獎盃

F1（一級方程式）今周上演備受矚目的拉斯維加斯站，這一站由賽道設計、周邊活動到戰車拉花都別出心裁，打響頭炮的是Netflix首次舉辦的體育直播賽事——Netflix盃，當中出現不少爆笑場面。

另外，為了遷就全球觀眾，拉斯維加斯站也有特別的開賽時間，車迷睇車就要注意了。



一般而言，F1比賽周是在比賽地點時間周四至周日舉行，周四媒體日、周五是自由練習（若是衝刺賽周則需鬥排位賽）、周六是排位賽或衝刺賽、周日是正賽。

不過拉斯維加斯站明顯是衝着商業活動而來，而比賽時間也遷就全球市場，排位賽會在當地時間凌晨展開，正賽也會在晚間舉行，對於香港車迷來說更是福音，比賽在香港時間中午至下午舉行，比起其他美洲賽事來得更友善，不用「捱眼瞓」。

拉斯維加斯站將會在當地的晚上至凌晨舉行。（F1）

F1拉斯維加斯站時間表：

開幕禮

當地時間：周三晚上9:30（香港時間11月16日周四下午1:30）



自由練習1（FP1）

當地時間：周四晚上8:30（香港時間11月17日周五下午12:30）



自由練習2（FP2）

當地時間：周五凌晨0:00（香港時間11月17日周五下午4:00）



自由練習3（FP3）

當地時間：周五晚上8:30（香港時間11月18日周六下午12:30）



排位賽

當地時間：周六凌晨0:00（香港時間11月18日周六下午4:00）



正賽

當地時間：周六晚上10:00（香港時間11月19日周日下午2:00）



（除開幕禮外，NowTV 638台均設直播）



拉斯維加斯站是宣傳良機，車隊自然也出盡法寶，特別版拉花更是不可少，截至周三已有五支車隊公布了拉斯維加斯站版的拉花。另外，值得留意的是，賽道本身設計也充滿了「賭城」的元素。

在賽事上演前，Netflix也與F1和PGA Tour合作，製作這個串流平治的第一場直播體育賽事——Netflix Cup，由4位曾在紀錄片《F1：極速求生》中亮相的人氣F1車手，與4位在高球紀錄片《Full Swing》中登場的PGA球手組成4隊，出戰特別版的高爾夫球賽。4支隊伍分別是：諾里斯（麥拿侖）與Rickie Fowler、辛斯（法拉利）與Justin Thomas、艾邦（威廉士）與Max Homa、加斯利（Alpine）與Tony Finau。

不過這場高爾夫球賽事並非正規高球賽，當中不少玩法及裝飾都別開生面，例如打出第一杆後，便要立刻衝上高球車、沿球道上的「賽道」開上果嶺，再鬥快將球推入洞中；賽事中的第五洞更是紅遍全球的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》主題，當中的巨型人偶、紅衣面具人都現身，場面混亂又好笑，當中艾邦更指巨型人偶很像他的職業高球手女友何沐妮，車迷都笑說他揮杆時跣腳又亂說話，打完比賽後或要遭女友教訓了。

最終賽事由辛斯與Justin Thomas的組別勝出，但這時又出現爆笑場面——頒獎時，辛斯拿着第一隻「Netflix盃」卻意外「甩手」，獎盃狠狠墮地、解體，辛斯立刻崩潰地雙手抱頭，而他的隊友Justin Thomas就邊笑、邊撿起獎盃的「屍骸」。