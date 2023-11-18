澳門賽車｜郭富城房車賽首回合登場　刷新個人最快圈速

第70屆澳門格蘭披治大賽車上演第二周賽事。

CTCC澳門房車盃，58歲天王郭富城（Aaron）以特邀嘉賓車手身分加入殼牌捷凱領克車隊（Shell Teamwork Lynk & Co Racing），駕駛領克03 TCR賽車出戰CTCC澳門房車盃，終在刷新圈速下以第17名完成，周日再戰次回合賽事。



昨日上演的CTCC澳門房車盃，排位賽曾四度出示紅旗，賽會最後決定取消該節成績，採用周四兩場自由練習成績作為排位計算。香港車手甄卓偉（Hyundai N）今早正賽頭位起步資格，隊友曹宏煒排第2，郭富城則排第21位起步。

郭富城加入殼牌捷凱領克車隊 將出戰TCR中國系列賽及澳門大賽車

澳門賽車｜郭富城戰房車賽波折多 排位賽四度紅旗兼提早結束

郭富城以特邀嘉賓車手身分加入殼牌捷凱領克車隊。（捷凱領克車隊）

郭富城造更快圈速

澳門房車盃今早舉行共9圈的正賽第一回合。26名車手中，甄卓偉駕駛現代Elantra N TCR賽車在首位起步後，被曹宏煒超過，曹排第一，三名現代車手排在前三位。本田車手周允傑起步後因賽車出現問題停低，最終車被吊走，東風本田車隊的英國車手楊格也疑因賽車機件故障在首圈退出，其餘車手在安全車帶領下作賽。

曹宏煒在安全車離開後拉開距離，甄卓偉續排第二，駕駛88號戰車的郭富城在一圈後排第22位，其後在第6圈由19升上18。戰至第4圈，前三的現代車手仍競爭激烈，曹宏煒、甄卓偉與張臻東距離約1秒，穩守位置的郭富城則刷新圈速至2分41秒，圈速不斷縮短，更比練習時間2分43.324秒快約2秒。

本田車手周允傑在起步後因賽車出現問題停低，最終退賽。（直播截圖）

剩下兩圈，甄卓偉力逼一直領先的曹宏煒，第5至9位的車手亦縮窄少於一秒距離，郭富城升上第17位，最終曹宏煒由頭帶到尾下奪得首回合冠軍，甄卓偉名列第2，第3名是張臻東，現代車手包辦前三。郭富城則以第17名完成，明日再於次回合登場。

郭富城出戰房車盃正賽首回合，賽前指期望造出更快圈速。（直播截圖）

郭富城最終刷新圈速完成，明日再戰次回合。（捷凱領克車隊）