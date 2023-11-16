F1拉斯維加斯站｜開幕儀式群星獻唱　車手對「大龍鳳」各持己見

相隔41年，F1（一級方程式）回歸賭城，今周末上演拉斯維加斯站，而今站不單止是全季其中一站，FIA（國際汽聯）更有意打造成娛樂性兼備的分站。香港時間周四（16日）下午舉行開幕禮，不少歌手緊接演出，但紅牛車手韋斯達賓對此不感興趣，直言感覺就像小丑一樣。



F1對上一次在拉斯維加斯舉行分站，已經是1982年，當年的賭城站與普通分站沒有大分別。相隔41年重返賭城，全長6.12公里的賽道﹑14隻彎﹑3條大直路，其中一條近兩公里賽事變成夜賽，名符其實的「賭城夜繽紛」。

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為配合拉斯維加斯的娛樂城形象，FIA在賽前舉行開幕儀式，邀請John Legend﹑Kylie Minogue﹑will.i.am﹑樂隊Thirty Seconds to Mars等音樂單位，在起終點大直路放置7個升降台表演，加上在場的燈光效果及煙花，甚有氣氛。歌唱演出約半小時後，今站的主角車手在升降台中緩緩升起，逐一向現場觀眾揮手示意。

韋斯達賓對大龍鳳「零興」

FIA刻意把拉斯維加斯站打造成娛樂性十足的分站，將F1這件事帶向大眾的目光，但在車手的角度而言，他們只專注在賽事本身，今年穩奪世界冠軍的韋斯達賓（Max Verstappen）坦言對所有賽車以外的事情都不感興趣。

「我對這一切（表演）都不感興趣，但我明白在某些地方這是必須要存在，我不是說表演的歌手們，而是車手在台上就像小丑一樣，對我來說可以全部省略，今站是99%做騷，1%賽車。」

縱然韋斯達賓一方面狠批賽會安排，但他其後都有「包底」，表示若然自己是F1的大股東，他都會採用相同的方法，來爭取最多的利益，「如果我係大股車，我都唔會理車手意見。」韋斯達賓的說話聽落「有骨」，並表示自己只是表達意見。

韋斯達賓對拉斯維加斯的「大龍鳳」不感興趣。（路透社）

麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）也有類似的看法，直言：「比起數年前，如今更像一場表演，老實說我只希望來到專心揸車。」法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）卻認為：「賽車是個美麗的運動，有需要吸納更多不同的觀眾。」咸美頓亦表示，拉斯維加斯是一場盛大的表演，在銀石永遠都不會是這個樣子。

F1拉斯維加斯站時間表：



自由練習1（FP1）

當地時間：周四晚上8:30（香港時間11月17日周五下午12:30）



自由練習2（FP2）

當地時間：周五凌晨0:00（香港時間11月17日周五下午4:00）



自由練習3（FP3）

當地時間：周五晚上8:30（香港時間11月18日周六下午12:30）



排位賽

當地時間：周六凌晨0:00（香港時間11月18日周六下午4:00）



正賽

當地時間：周六晚上10:00（香港時間11月19日周日下午2:00）

