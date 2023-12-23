西貢行山｜蠔涌車公廟起步上東洋山　賞漫山芒草兼打卡兔仔石

踏入十月秋高氣爽，是賞芒季節，早兩星期到靈會山還看到芒草，今周到東洋山看看，蠔涌車公廟集合。

（出發日期：2023年10月25日）



早上在牛池灣吃過早餐，搭92號巴士蠔涌站下車，入車公廟等候，9點30分起步沿車路入，前方過橋走大藍湖方向，沿村路經漢英廢校上引水道，過橋經牛寮上海拔540米高東洋山，山頂芒草開了，隊友開心拍照。照後沿山脊過兔仔石，漫山芒草迎風飄揚真的很美，到了兔仔石，又是打卡點，拍照後沿路下山，山路有點斜，小心慢行好快便接回麥徑，沿徑下行到郊遊地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，蠔涌站起步經漢英廢校上東洋山👇👇👇

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休後逆走麥徑至岔口，上行至石芽背，等齊人下山去，到另一岔位轉入林，經林路下山出口接大輋村，沿村路出村，隊友到廣源邨下午茶，阿喵在黃泥頭巴士站坐小巴回大埔，今日路短輕鬆漫遊，6公里，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，休後逆走麥徑至岔口，上行至石芽背，經林路下山出口接大輋村👇👇👇

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