港珠澳半馬2023｜往起點交通一覽　注意亞洲博覽館集合

「港珠澳大橋香港段半馬拉松」（港珠澳半馬）將在周日（19日）舉行，大會今日公布馬拉松封路安排，港鐵屆時將提早服務、巴士亦會增設特別線往亞洲博覽館，以下為大家整理有關路線。



港珠澳大橋通車5年，周日首辦長跑賽事中國銀行香港港珠澳大橋香港段半馬拉松，同場亦是第一屆東亞半馬錦標賽，賽會今日舉行記者會公布特別交通安排，並呼籲參賽者留意集合地點為亞洲博覽館，再乘搭大會專車到香港口岸起跑點。

港珠澳馬拉松賽事路程長約21.1公里，起點為港珠澳大橋香港口岸，起跑後沿到港珠澳大橋前進至香港段約10.5公里處折返，在跑回香港口岸終點。（官網圖片）

運輸署將不會就賽事封閉全部路段，惟會在比賽當日作出四個階段性封閉部分行車線，維持香港往澳門、珠海的交通和運輸。此外，為方便參賽人士前往亞洲博覽館，以下公共運輸服務將於比賽當天作臨時調整。

籌備委員會主席楊世模博士（左）呼籲跑手注意需先到亞洲博覽館集合。（廖雁雄攝）

港鐵

港鐵機場快綫將於比賽日上午5時正、上午5時16分及上午5時33分提供三班特別班次由香港站前往亞洲博覽館站。

專營巴士服務

37條巴士路線將增設班次停靠在亞洲博覽館外的巴士站：巴士路線一覽

港珠澳大橋穿梭巴士、跨境巴士及跨境出租車

港珠澳大橋穿梭巴士、跨境巴士及跨境出租車在活動舉行期間會維持服務。上述服務的行車路線將依照現場實施的臨時交通安排而作出調整。

參加者注意事項：

1. 參加者需於所屬組別起步時間2小時前(集合場地入口截止時間為70分鐘前)到達賽事集合地點（亞洲國際博覽館）。

2. 參加者必須出示比賽號碼布及已登記的身份證明文件正本（香港身份證或護照等）。否則，大會有權拒絕相關人士進入賽事集合地點。

3. 大會將於集合地點內設置更衣室及提供衣物寄存服務。

4. 參加者登上大會專車前往起步區前，必須在賽事集合地點接受篩查及保安檢查。

5. 參加者只可乘坐大會專車前往起步區。

6. 當完成賽事後，參加者必須儘快乘坐大會專車返回集合地點，領取賽後跑手包及取回行李。如未有乘坐大會指定專車的參加者，將會被取消參賽資格。

7. 參加者完成其比賽後不得停留在起步區，應儘快返回賽事集合地點。

