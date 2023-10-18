港珠澳半馬2023｜路線經兩隧道成挑戰　鄭文皓目標再推前青年紀錄

「港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於11月19日舉行，同場亦會舉行首屆東亞半馬拉松錦標賽。今年於黃金海岸馬拉松打破香港男子U20半馬紀錄的鄭文皓（Marcus）也有望參戰，目標把握最後機會改寫青年紀錄。

不過，今次路線有一定難度，Marcus坦言：「已知要跑兩次隧道，斜度媲美西隧」，可見港珠澳半馬挑戰性十足。



港珠澳大橋香港段半馬拉松將於11月19日舉行。（張倩儀攝）

11月19日舉辦的「港珠澳大橋香港段半馬拉松」，將於亞洲國際博覽館集合，起點為港珠澳大橋香港口岸，沿港珠澳大橋前進至香港段約10.5公里處折返，其後再跑回香港口岸終點。

香港男子U20半馬紀錄保持者鄭文皓有望參賽。（張倩儀攝）

過程中，跑手將會途經觀景山隧道，男子U20半馬紀錄保持者鄭文皓直指自己雖然未乘車探路，但已有耳聞路線的難度。「聽說路線有暗斜，坐車可能未必有感，但跑起來不一樣。」加上全程一來一回，跑手需要經過兩次隧道，有如要跑兩次西隧：「斜度好像跟西隧差不多，加上天氣不穩，未知橋上會是順風還是逆風。」Marcus笑指11月的香港未必很涼爽，潮濕再加上風向，對他來說有相當的挑戰性。

Marcus之所以輕鬆羅列出今次賽事的難度，事關「這一槍」是他最後刷新青年紀錄的機會。

鄭文皓指今次路線挑戰大，要造出成績有難度。（張倩儀攝）

自7月上旬黃金海岸馬拉松以以1小時10.21秒打破U20半馬紀錄後，狀態持續穩步上揚，自己期望能在青年跑手身份的最後一戰中，跑入「110」（1小時10分鐘內），「教練說，我很大機會可以跑到『108』（1小時8分鐘內），所以今年11月是我最重要的一場。」