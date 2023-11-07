中銀港珠澳半馬2023｜大橋初體驗　長跑達人張樹槐身經百戰也興奮

日本跑手川內優輝創下一百次馬拉松跑進2小時20分鐘之內的健力士世界紀錄，獲封為「最強市民跑手」。對生活忙碌的香港人而言，參加過百次馬拉松猶如沒可能任務，偏偏日理萬機的張樹槐（Walter）2021年已做到。

人稱「水哥」的他，足跡跑遍六大洲，單是香港馬拉松全馬賽事也跑過18次，還有什麼賽事會令他感到興奮？11月19日上演的首屆「港珠澳大橋香港段半馬拉松」正是其中之一。

攝影：林靄怡



「水哥」張樹槐期待參與首度舉行的港珠澳半馬賽事。 （林藹怡攝）

每個地方的馬拉松各具特色，賽道不時配合當地風景名勝和地標，香港的馬拉松往往圍繞大型基建，1969年全港首次上演的42.195公里馬拉松賽事，正是在元朗大球場啟用首日展開，並以它作為起點及終點。

1977年香港長跑會在石崗舉辦首屆馬拉松賽事，1983年移師當年的新市鎮沙田，其後曾改到吐露港公路，1988年再轉到通車四年的東區走廊，同年代還有跑盡全港七大水塘的長跑賽事水塘盃聯賽。1997年青馬大橋落成，通車前先來一場青馬大橋馬拉松，一年後輪到赤鱲角香港國際機場揭幕，第二屆馬拉松改在青馬大橋起步，以新機場跑道為終點。2001年起經過「兩隧兩橋」青馬大橋及汀九大橋、長青隧道及西區海底隧道成為香港馬拉松賽道一大特色。

張樹槐熱愛跑步，並希望推廣馬拉松精神。 （林靄怡攝）

「水哥」當年正忙於為事業奮鬥，他曾任傳訊及可持續發展總監多年，45歲才開始跑馬拉松，他笑言，2002年馬首次跑全馬，當時想着一試便算，「諗住以後唔跑」，那次經歷卻開啟人生另一扇窗，「跑到20多公里已抽筋，那時候關閘截跑時間為5小時，啲人叫我上車，我死都唔肯上。」他以4小時50分鐘完成初馬，堅持不放棄帶來的滿足感前所未有，從此愛上馬拉松。

他錯過昔日香港基建初落成後的馬拉松賽事，不斷在外地尋求挑戰，波士頓、芝加哥、紐約、柏林、倫敦、東京六大馬大松只是「基本盤」，2012年跑畢全球海拔最高的珠峰馬拉松，成為香港第一人，當中也試過由歐洲跑到亞洲的土耳其伊斯坦堡馬拉松、橫跨印度洋和大西洋的南非開普敦Two Oceans馬拉松，2021年他已跑過一百隻馬拉松。

張樹槐跑了過百場馬拉松，這個六大賽事完成牌得來不易。 （林靄怡攝）

張樹槐參加馬拉松賽事「身經百戰」，幾乎什麼也試過的他相當期待參加港珠澳半馬，「大橋已落成五年，今年第一次舉行比賽，感覺新鮮」。今次將會是他首次參與香港新基建啟用後首度舉行的馬拉松賽事，「就算坐車經過，親身落場跑的感覺會完全不同。」

港珠澳大橋通車後首次有長跑賽事舉行，由中國香港田徑總會主辦，設半馬拉松賽事，八千個名額旋即爆滿，「水哥」認為賽事有新鮮感，而且「連發哥（周潤發）都跑」，超額報名是意料中事，他希望日後再辦能增設全馬賽事。今次賽事僅在大橋香港段舉行，他說「最好可以『跑埋落去』」，將賽道延伸至澳門及珠海路段，惟亦明白當中或涉及不易解決的技術問題。

這個公關達人更提議，未來可聯同鄰近地區的賽事，如深圳、廣州、東莞和澳門等，組合成為「大灣區大滿貫」，讓本地跑手增設目標。

張樹槐提議未來可聯同鄰近地區的賽事，組合成為「大灣區大滿貫」。 （林靄怡攝）

他初步研究過港珠澳半馬賽道，指出賽事總爬升幅度不及香港馬拉松，難度應該相對低一點，跑過不少需要上橋的外地馬拉松，「水哥」教路備戰時可多練斜路。

他直言跑馬拉松不追求成績，更享受的是「跑步建立友誼，好開心」，冀推廣馬拉松精神，幫助大家面對逆境，借跑步保持身心靈健康和減壓。他分享，曾跑過法國的紅酒馬拉松，賽道上數十家酒莊供應紅酒，沿途一路跑一路淺嚐，大部分跑手在5小時30分至6小時左右的時間完跑，不追求時間的馬拉松，也能盡興。

六大馬拉松，張樹槐曾經只欠東京，最後要跟老闆「講數」圓夢。（林靄怡攝）

昔日是忙碌的大企業高層，如今更當上公關公司老闆，如何能抽時間訓練和比賽？「水哥」稱正是要將參賽的壓力轉化為動力，「迫自己做好時間管理，盡快完成工作」。然而就算是他也有忙不過來的時候，不時在比賽後旋即收到電話或要開電腦遙距工作。

他憶述一段六大馬拉松曾經「六缺一」的往事——六大賽事之中，東京馬拉松與香港地理位置最接近，不少香港跑手都會先跑東馬，「水哥」正好相反，完成另外五大馬拉松後拖延很久，只欠東馬，原因是東馬賽期撞正周年股東大會。拖延多年直到他終於按捺不住，向老闆提出要求，終於一圓心願之後隨即乘客機回港，「周日比完賽，周一回港，下午2時返到公司，4時便開AGM（周年股東大會）。」

張樹槐年過四十才開啟的一場馬拉松之旅，精彩程度不啻任何跑者，勇於跑出跟主流不一樣的追求，親身示範身為大忙人，也可跑畢一場又一場馬拉松。他喜歡「試新嘢」，源於可「鼓勵自己繼續有目標」，通過跑步宣揚馬拉松精神，不時幫助賽事籌款行善，將快樂推己及人。

港珠澳半馬2023



舉行日期：2023年11月19日

地點：港珠澳大橋香港路段

參賽限額：8000人

路線：

集合點——亞洲國際博覽館

起點及終點——港珠澳大橋香港口岸

*大會設專車接載跑手來往亞博至起終點

起步時間：

挑戰組——上午7時30分

公開1組——上午8時10分

公開2組——上午8時50分



*詳情瀏覽大會網頁：hzmb-halfmarathon.com

港珠澳半馬路線圖。（大會網頁截圖）