中銀港珠澳半馬2023︱陳家豪領4學生代表香港　張耀樑傷癒爭佳績

港珠澳大橋通車5年，11月19日首辦長跑賽事中國銀行香港港珠澳大橋香港段半馬拉松，同場亦是第一屆東亞半馬錦標賽，香港隊派出5名港將陳家豪、張耀樑、莊司暘、湯樂榆、曾曉彤（Candy）出戰，39歲的家豪久別港隊戰衣，適逢同伴全是他的學生，令他既開心又感動，全力備戰。

攝影：夏家朗



陳家豪（右）將帶領愛徒張耀樑（左）、曾曉彤（中）及莊司暘和湯樂榆出戰中國銀行香港港珠澳大橋香港段半馬拉松。（夏家朗攝）

「好開心，我哋可以5個一齊代表香港！」陳家豪、張耀樑、曾曉彤皆為大埔街坊，約他們在大埔運動場做訪問，家豪罕有姍姍來遲，原來他特意先到田總辦公室拿香港隊制服，再趕回大埔。

3人換上一身醒目藍色戰衣拍照，隨即引來場內為數不多的跑友和街坊注目，一臉艷羨和細語：「香港運動員呀……」。今次代表香港的機會，對他們來說既是巧合，也是驚喜，家豪直言他們的香港排名僅第5、6位，適逢11月11日有場亞洲半馬錦標賽港隊已派前列跑手應戰，因此一星期後的中銀港珠澳半馬暨東亞半馬錦標賽，5人才有機會攜手出戰。

陳家豪很開心可以重返港隊，還能跟同伴一起出戰。（夏家朗攝）

陳家豪重返港隊夥同伴再出戰的感動

他們一行5人都是靠去年11月參加日本上尾半馬的成績入選港隊，家豪已闊別這件藍色戰衣一段日子，他直呼：「好感動」，最難得的是能跟同伴攜手出戰，近日努力訓練，全力催谷狀態。

同為39歲的「香港最強市民跑手」張耀樑今年屢創佳績，繼年初在香港馬拉松以2小時26分04秒刷新個人最佳時間（PB）足足6分鐘，之後再在韓國大邱馬拉松、9月德國柏林馬拉松連環PB，港隊戰衣讓他自豪，不同的是，今次終於回到香港出賽：「第一次在香港做代表，可以同隊友一齊跑好開心。」

中距離跑手曾曉彤沒想到能為港隊出戰半馬，今次能參賽是個驚喜。（夏家朗攝）

曾曉彤意料之外的半馬驚喜

曾曉彤本身為現役800、1500及5000米中距離跑手，完全沒有預期過能為港隊出戰半馬，去年在日本上尾經歷半馬初體驗過後，這個距離對現階段的她而言仍是有點太長，期望今次賽事可貼近在上尾造出的1小時23分06秒。身為教練的陳家豪將目標提高，冀愛徒能跑進1小時21至23分鐘之內，「Candy是全能的跑手，希望提升耐力後，能緊貼香港最頂級跑手」，更稱曾曉彤是「比賽型跑手」，到時說不定再有驚喜。

在港珠澳大橋上比賽，平日無法預習，曾曉彤為備戰今次賽事，平時練習刻意多練斜路。家豪已研究過，賽道僅在等高線30米左右起伏上落，他們應該完全無問題。

張耀樑指中銀港珠澳半馬為新比賽，第一次跑添上一份新鮮感。（夏家朗攝）

張耀樑受傷初癒全力一戰

張耀樑今年在全馬連創佳績，可惜柏林馬拉松後一直受傷，剛剛復操兩課。去年上尾半馬跑出1小時7分58秒，他說今次賽事PB應不可能，期望成績在1小時10至11分鐘之間。

家豪對阿樑的預期成績樂觀得多，聲稱阿樑是團隊中最有優勢一人，兩課操練後已回復8、9成狀態，期望憑對方韌力跑出好成績。阿樑每天半夜上班、通宵工作，作息日夜顛倒，每天上午10時睡覺，下午3時左右起床，依然能在年近40的歲數愈戰愈強，毅力驚人。他的下一個目標是明年初的香港馬拉松，之後再在海外賽事挑戰難度更大目標——跑進2小時20分鐘之內。

陳家豪已研究中銀港珠澳半馬賽道，認為起伏不算大，但要小心逆風。（夏家朗攝）

中銀港珠澳半馬備戰貼士

大橋上作賽，難度在於賽道高低不平，曾曉彤教路平日在練習多練斜路的同時，家豪亦在上文提及起伏僅為等高線30米，理論上難度不大，他更關注的是逆風問題，因為一旦遇上逆風，便可能要捱足10公里。他建議，「一定要搵人擋風，不要自己破風」。

賽道須在港珠澳大橋香港連接路折返，對跑手而言會不會有點沉悶？阿樑和曉彤異口同聲：「比賽一定不會悶」，前者指新比賽第一次跑，添上一份新鮮感，又可沿路看海景。家豪笑言，「我已經在幻想穿上港隊衫，佢哋（阿樑、司暘）在終點等我返嚟，然後我哋再等佢哋（湯樂榆、曾曉彤）。」

陳家豪（中）、張耀樑（左）和曾曉彤（右）難得一起披上港隊戰衣參賽。（夏家朗攝）

中銀港珠澳半馬2023



舉行日期：2023年11月19日

地點：港珠澳大橋香港路段

參賽限額：8000人

路線：

集合點——亞洲國際博覽館

起點及終點——港珠澳大橋香港口岸

*大會設專車接載跑手來往亞博至起終點

起步時間：

挑戰組——上午7時30分

公開1組——上午8時10分

公開2組——上午8時50分



*詳情瀏覽大會網頁：hzmb-halfmarathon.com

中銀港珠澳半馬2023路線圖。（大會網頁截圖）