港珠澳半馬2023｜今年首辦盼升格金標　同場舉行第一屆東亞錦標賽

去年夏天已有消息指「港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於2022年底舉行，直到今天終落實首屆賽事於2023年11月19日上演，名額8000人。賽事籌委會主席楊世模表示，田總將向國際田聯金標賽的目標進發，現已聯絡各路經理人，希望邀請世界級跑手來港角逐。



賽事8月14日起接受公眾報名，同場亦是第一屆東亞半馬錦標賽，田總將邀請亞洲田聯其餘6個東亞成員國家或地區派隊參加。至於公開挑戰組別，田總亦已聯絡各地長跑界經理人，期望邀請頂尖跑手來港角逐，目標是三男三女。籌委會主席楊世模表示，將向國際田聯金標進發：「這個賽事的獎金數目，已等同國際田聯馬拉松以外的道路賽之金標級別，有一定吸引力。我們希望一步步累積經驗，為這個賽事爭取金標。」港珠澳半馬全場總冠軍獎金為1萬美元，亞軍及季軍為5000及4000美元，只限挑戰組選手角逐。

名額方面，首屆賽事設限8000人，楊世模不排除未來會增加名額，但首屆賽事以跑手參賽體驗為先，希望保持賽道暢通。

鄭文皓期望於港珠澳半馬再刷新香港U20紀錄。（李思詠攝）

早前在黃金海岸馬拉松打破香港男子U20半馬紀錄的鄭文皓，亦將參加港珠澳半馬，他表示：「之前有傷，現已漸漸康復，將會增加訓練量，期望爭取今年內盡量打破各個青年香港紀錄。」