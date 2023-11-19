F1拉斯維加斯站｜一起步即炒車　韋少奪冠　陸克萊絕地爬頭成最佳

F1（一級方程式）拉斯維加斯站正賽周日（19日）舉行，雖然韋斯達賓（Max Verstappen）奪冠的賽果看似平凡，但過程卻是如賭局般充滿未知與變數。



賽事在當地時間周日（19日）凌晨零時展開，五棧紅燈一熄，第二名起步的韋斯達賓與頭位的陸克萊一輪鬥法後，「韋少」將對手逼出賽道、升上領先位置；但同時間第10名起步Aston Martin的艾朗素在一號彎引發大規模意外，導致後方的保達斯、佩雷斯和辛斯都撞上受損，引發安全車出動。

艾朗素一起步便引發意外。（路透社）

在安全車結束後不久，立刻又出現下一次意外——第4圈，麥拿侖車手諾里斯在12號彎失控，戰車擦牆後撞毁前懸掛、再滑行重重撞上圍欄，即時退賽，他亦向車隊報告自己沒有大礙，立刻引發比賽第二架安全車。

韋斯達賓在起步時推走陸克萊爬頭，其實是犯規動作，當下他若將位置交回便有望避過受罰，但比賽工程師GP向他說「是否交回位置由你自行決定」，暗示罰5秒也不痛不癢，最後「韋少」當然不換位，賽會也向他施加5秒處罰，他只在無線電淡淡回應一句：「代我向他們（賽會）致意。」盡顯世界冠軍的自信。

韋斯達賓與陸克萊早段鬥法，終被罰秒。（路透社）

不過韋斯達賓的輪胎似乎狀況不算理想，陸克萊在第16圈又壓過他搶回領先，他只好入站換胎，同時接受罰秒。

出站後「韋少」嘗試收復失地，鬥到第24圈他與平治的佐治羅素短兵相接，韋斯達賓想從內檔爬頭時羅素不相讓，最終兩車擦撞、各有受損，由於有車身物料殘留在賽道上，賽會又出動安全車，這時造福了在比賽一開始的安全車入站的車手，又再獲得機會省掉不少入站時間，紅牛的佩雷斯和Aston Martin的史杜爾也因此大大受益，曾跌落下游的兩人因而得以升上前列。

今站安全車頻頻出動。（路透社）

再一次的安全車結束，受惠於安全車換上新胎的佩雷斯向領先的陸克萊步步進逼，並搶佔領先；然而同樣換上新胎的韋斯達賓之後不斷狙擊。佩雷斯的領先未能保住太久，又遭陸克萊搶回位置，而「韋少」也老實不客氣，超越佩雷斯升上第二，在餘下10圈時，又在「爬頭熱點」14號彎升上第一。

此刻，分站冠軍對陸克萊而言似乎已不可能，同時佩雷斯也駕駛着紅牛在後施壓，並趁陸克萊一次鎖死輪胎，再次超越對方。

拉斯維加斯站名人處處，負責格仔旗的也是Justin Bieber。（路透社）

「韋少」揚長而去，罰秒、炒車受損都無法阻止這位三屆世界冠軍，率先衝過由著名歌手Justin Bieber搖「格仔旗」的終點，奪得個人今季的第18個分站冠軍。

不過這場鬥爭未完，進入最後一圈時，紅牛仍保持首兩名，但陸克萊在最後一圈的14號彎又一次擊敗佩雷斯，再沒有DRS區段之下，佩雷斯也無法再反擊，最終陸克萊獲亞軍、佩雷斯奪季。而陸克萊雖然延續生涯23次排頭位、只得4次轉化為冠軍的「詛咒」，但他全場不放棄、與佩雷斯鬥到底的表現，令他獲選為是日最佳車手。