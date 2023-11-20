F1拉斯維加斯站｜韋斯達賓贏今年第18冠　心情好展歌喉再急轉彎

F1（一級方程式）將拉斯維加斯站打造成萬眾矚目的盛事，首日自由練習因為一個渠蓋而出現的亂子，不少車迷都自行調節對賭城站的期望，想不到正賽比預期更精彩，爬頭﹑互鬥﹑炒車樣樣齊，連日接連發炮的韋斯達賓（Max Vertasppen，又譯韋斯塔本）亦改口，期待明年與賭城再見。



韋斯達賓對拉斯維加斯站甚為反感。（路透社）

相隔41年，F1重臨拉斯維加斯，配合賭城不夜天的印象，刻意營造為今年最具娛樂性的一站卻出閘脫腳，法拉利的辛斯首日練習被路上的渠蓋損壞戰車，賽道安全性成疑，賽會把次節練習押後再閉門進行，就算受影響車迷獲派200美元的禮券，都難以扭轉他們對賭城站的想法。

一眾車手中，韋斯達賓連日來毫不留情，炮轟賭城站是一場表演多於一場賽事，同時產生不少出位的金句，「99%做騷，1%鬥車」﹑「車手在台上就像小丑一樣」﹑「若果摩納哥站是歐聯，拉斯維加斯站就是國家聯賽」等，難怪有網民笑言，沒有人比「韋少」對拉斯維加斯更反感。

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韋斯達賓對拉斯維加斯的「大龍鳳」不感興趣。（路透社）

韋斯達賓最執着的，當然是賽車，拉斯維加斯站在比賽周末的前期，確實有點傾斜向「做騷」的一方，但正賽卻是意想不到般的精彩。韋斯達賓甫起步即與排頭位的陸克萊鬥法，逼對方離開賽道範圍，取得領先卻被賽會加罰5秒，其後進入維修站換胎兼受罰，在車群的「韋少」趕緊上爬頭，與佐治羅素短兵相接時互有碰撞，安全車再度出動。賽車恢復正常後，韋斯達賓最終都順利首名衝線，而領先位置多次交換，加上不乏爬頭鏡頭，今站與賭城娛樂性十足的形象不媒而合。

F1拉斯維加斯站｜一起步即炒車 韋少奪冠 陸克萊絕地爬頭成最佳

韋斯達賓奪冠後笑開懷。（路透社）

韋斯達賓贏得今年第18個分站冠軍，衝線後更加大展歌喉，高唱「貓王」皮禮士利的名曲《Viva Las Vegas》，紅牛車隊工作人員透過無線電打趣地回應，「Max請返回維修站，或者應該叫你貓王？」韋斯達賓笑着婉拒。三甲車手齊齊登上豪華房車，奪冠後心情大好的韋少再開玩笑：「我哋直接去蒲啦，大家聽日見。」

韋斯達賓經歷罰秒﹑炒車都依然登上頒獎台最高一級，他坦言開段被罰是合理決定，他無意逼走陸克萊，而他都過足「鬥車癮」，賽後更一改日前的連番負評，直言賭城站好玩，「只要後車留在DRS範圍（一秒內），對方就有機會爬頭，製造很多鬥車的機會，我們車手都十分享受，急不及待來年再來賭城。」