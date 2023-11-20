郭富城澳門賽車意外後發文　「東望洋具挑戰性，我已經盡力操控」

香港唱跳天王郭富城在剛過去的周末出戰東望洋，惟在周日的澳門房車盃第二回合，在葡京彎炒車，再被加罰30秒，未能完成賽事。郭富城賽後在微博發文，直言賽車是鍛鍊意志的運動，更希望未來在賽道上再有機會做得更好。



郭富城今年獲邀加入殼牌捷凱領克車隊。（捷凱領克車隊Facebook圖片）

郭富城以特邀車手身份加盟殼牌捷凱領克車隊（Shell Teamwork Lynk & Co Racing），參加澳門格蘭披治大賽車的「澳門房車盃—CTCC中國汽車場地職業聯賽」，最終在周末的兩回合賽事，先在周六的第一回合取得第17。周日的第二回合，郭富城在第5圈出葡京彎時「甩尾」，結果撞向旁邊的戰車，二人雙雙退賽，郭富城隨後更被加罰30秒。

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郭富城完成澳門大賽車後，透過微博發文表達感受，直言賽車是一個很好的鍛鍊，「工作以外，我選擇賽車作為工餘䆁放壓力的運動。因為作為一個業餘車手，當投入練習，了解車子性能，分析不同賽道，都有很多學問，於鍛煉意志之餘，也是一種體能和念力的訓練。」

郭富城再度感激邀請他的捷凱車隊，同時指東望洋甚有挑戰性，他已盡全力，「很開心成為《殼牌捷凱領克車隊》的特邀車手，參加三場賽事，而壓軸澳門站的東望洋賽道，實在甚具挑戰性，兩日的賽事，我已經盡力去把控，未完備之處，我希望或許將來可以做得更好。」