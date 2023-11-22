黃義助涉性愛影片醜聞如常上陣鬥國足　韓國主帥奇連士文賽後力撐

韓國球星黃義助涉嫌未得女伴同意下拍攝性愛影片，被韓國警方調查。31歲的黃義助昨（21日）晚如常隨韓國國家隊出戰世界盃外圍賽，在深圳作客中國國家隊，他先列後備，於72分鐘入替曹圭成。

雖然韓國網上有意見指涉罪受查的黃義助不應入選國家隊，韓國教練奇連士文（Jürgen Klinsmann）賽後力撐，強調黃義助一日未被定罪，只要這名諾域治前鋒的技術及狀態符合國家隊要求，奇帥都會徵召他入隊，並派遣他上陣。



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周二（21日）晚，韓國國家隊在世界盃外圍賽次圈C組分組賽，作客以3：0勝國足。賽後，韓國教練奇連士文回應黃義助的醜聞，他說：「我留意到這件爭議事件，但（調查）仍在進行中，一切尚未水落石出。」

在這場外圍賽中韓大戰，黃義助在72分鐘入替曹圭成，當時韓國領先國足2：0。雖然黃義助登場後沒有入球或助攻，但韓國最後贏到3：0完場。

「目前，我們不能斷定黃義助有問題或者有犯罪。在那之前，我認為教練的角色是幫助球員在場上踢出好表現。」

黃義助現效諾域治。（Getty Images）

韓媒《朝鮮日報》報道稱，黃義助的醜聞引起當地網上熱議，有網民認為「這次爭議事件不只是屬於他的私生活，還涉及罪行，所以他不應再落場比賽」，亦有人表示「他應該被國家隊取消資格」。

本身是德國名宿的奇連士文續說：「在我40年的足球生涯中，面對過很多問題及傳言。在事件有最後結果前，我希望黃義助能夠繼續踢出好表現及入波，因為他在場上是一位好球員，實力很強。」

「直至被定罪前，若果黃義助的技術符合到國家隊的條件，他都會入選及上陣。」

據韓國警方在周日透露，黃義助因為非法拍攝而被列為涉案嫌疑人。據報，他曾到警署，以嫌疑人的身分接受警方查問。警方在上周四表示，以勒索及洩露影片拘捕了一名女子。

國足不敵韓國，也是意料之中的賽果。（新華社）

韓國在外圍賽先贏新加坡5：0，再贏國足3：0，兩戰全勝以6分排榜首，盡顯亞洲一線勁旅的實力。奇連士文說：「取得6分是一個好的開始，更高的目標是帶領球隊直通美加墨世界盃。下一個目標是在亞洲盃上取得好成績，我堅信我們球隊有這個能力去完成這個目標，雖然我們將在征途中面對很多有競爭力的球隊，但我堅信我們的球隊能做到。」

按賽例，世界盃外圍賽亞洲區次圈的36強賽結束後將產生18強，之後18支晉級隊伍會分為三個小組，每個小組前兩名將直接晉級世界盃決賽圈。

韓國作客以3：0輕取國足，外圍賽兩戰全勝。（新華社）

談及比賽本身，奇連士文說：「今天是一場艱難的比賽，因為中國隊一直在嘗試進攻、去爭取入球，即使在落後時也是這樣踢，如果中國隊取得入球，現場四萬名球迷將會形成很大聲勢，給我們製造更大壓力，很快我們又入了一球，所以在下半場我們踢得相對放鬆，可能錯失了兩到三個更好的入球機會。」

對於現場近四萬名球迷，奇連士文認為氣氛非常好，球員在這種氣氛中比賽也是一種享受。

吳曦與李剛仁爭頂頭槌。（新華社）

韓國的3個入球皆來自死球，奇連士文表示：「死球是我們在比賽前必須練習的東西，不管是進攻定位球還是防守死球。當年意大利隊贏得（2006年）世界盃冠軍，通過死球的入球比例達到70%，我那一屆世界盃（準決賽不敵意大利隊）因此輸掉了奪得冠軍的機會。」