黃義助性愛影片受害者變被告　前女友：我從未同意拍片︱足球熱話

韓國足球表隊今夜（21日）在深圳出戰世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事作客中國，陣中前鋒黃義助大戰前夕卻再爆醜聞。

今年6月他與不同女伴的性愛影片及照片被洩，一社交媒體帳戶指控黃義助情感操控她和多位女性，同時與多個女伴有親密及性行為。黃義助隨即採取法律行動，起訴對方誹謗及勒索。然而事件最新出現戲劇性發展，洩露性愛影片的女性被捕之餘，黃義助亦被警方列為疑犯，由原告變被告。



韓國國腳黃義助性醜聞持續發酵。（Getty Images）

跟孝敏拍拖轟動一時 今年6月性愛影片被洩

目前效力英冠球隊諾域治的黃義助，去年曾與T-ara組合出身的韓國女星朴孝敏相戀成為熱話，惟戀情曝光僅兩個月便「見光死」，拍拖不足半年宣布分手。到今年6月，黃義助被爆私生活不檢點，出軌多個女生，對象包括藝人和網紅，並有私密影片流出，形象大跌。

當時一個自稱為黃義助前女友的女性，在Instagram指控黃義助未經她同意下拍攝私密影片，並同時跟多名女性有性關係。該女士更指出，黃義助會扮作跟她們拍拖來哄騙女方上床。帖文附帶他跟不同女性的性愛影片及照片。

【黃義助曾被拍與孝敏瑞士密會】

黃義助之後向對方提出訴訟，起訴對方誹謗及勒索。根據他代表律師供詞，黃義助在希臘效力奧林比亞高斯期間手機被盜，據報女方自今年5月起通過Instagram跟他通訊，威脅會發放相關照片及影片。

該女子上周四（16日）以勒索及洩露影片罪名被韓國警方拘捕。當日黃義助隨韓國國家隊出戰世界盃外圍賽亞洲區次圈主場對新加坡的賽事，他被列後備，下半場65分鐘上陣，3分鐘後為球隊主射十二碼得手，有份幫助韓國5：0大勝新加坡。這位韓國贏波英雄，在性愛影片事件中卻出現意想不到的轉折。

警方持續調查 或由原告變被告

首爾地方警察廳周一（20日）公布，網絡調查部門周六（18日）向黃義助問話，以疑犯身份，調查有關針對他未經女伴同意下非法拍攝性愛影片的指控。他接受警方問話後，隨韓國隊出發前往中國，暫時未知會否影響他今晚上陣機會。

腳黃義助與T-ara組合朴孝敏相戀不足半年分手。孝敏的經理人昨日（8日）發表聲明，證實兩人曾經相戀，但在壓力下分開，他們仍是互相支持的朋友。

【黃義助前女友孝敏靚相】

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韓國傳媒在今年1月初爆料，黃義助在去年11月開始與韓星孝敏拍拖。有媒體更影到兩人在瑞士街頭拍拖密會，照片攝於瑞士城市巴素爾一間著名的酒店門前，兩人拖住行李，準備進入酒店大堂。

當時，一位接近兩人的消息人士表示：「他們都是成熟的成年人，兩人的關係可以成為動力，互相幫助及支援對方。」兩人那時拍拖不久，仍處於剛開始的熱戀期，他們仍然在互相了解中。可惜，在戀情發展不足半年、並且在曝光兩個月後，兩人宣布分手。

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