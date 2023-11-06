羽毛球德國HYLO賽｜李卓耀激戰3局負周天成奪亞　冠軍之路尚要等

香港羽毛球男子單打代表李卓耀對上一次贏得世界羽聯（BWF）巡迴賽冠軍，已經要數到4年前。2019年香港公開羽毛球錦標賽，他連挫石宇奇、安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣）、施里簡夫和真庭（Anthony Sinisuka Ginting）4大高手首度封王，可惜之後再沒有然後——疫情減少分站賽事下無法追分，失落東京奧運，這些年來一路浮沉，未再染指BWF賽事冠軍。

明年便是巴黎奧運，李卓耀想首度參與賽事，便要全力爭取奧運積分。今年6月在超級500級別的泰國公開賽打入決賽是個好開始，早前亦在超級750級別的丹麥公開賽戰至四強，今周的德國HYLO公開賽，是他今年第二次打入巡迴賽決賽，與中華台北球手周天成力爭4年來首項國際賽錦標。



李卓耀在德國HYLO賽與周天成合演一場精彩決賽。（資料圖片／趙子晉攝）

德國HYLO賽僅為超級300賽事，奪得冠軍仍有可觀的7000巡迴賽積分。決賽日香港混雙組合鄧俊文、謝影雪率先登場，在落後一局下反勝印尼組合奪冠。女單決賽後，輪到男單代表李卓耀登場。

參與今次賽事的前列球手不多，決賽兩位球手周天成、李卓耀正是賽事頭兩位種子。李卓耀今次賽事晉級路途上對手不算強，先後淘汰巴西球手高爾路（Ygor Coelho）、印度的曼尊拿夫（Mithun Manjunath），以及法國的基斯圖波波夫（Christo Popov）及小杜馬波波夫（Toma Junior Popov）兄弟，來到決賽終遇上頭號種子周天成，合演一場精彩大戰。

李卓耀相隔5個月再闖世巡賽決賽。（資料圖片／夏家朗攝）

李卓耀首局入局頗快，然而周天成利用身高優勢屢次網前得分，初段雙方得分梅花間竹7度平手，10：10平手，周天成得分進入技術暫停，並再連得3分稍為拉開14：10，尾領曾先至17：13，李卓耀並無放棄力追至18：18，雙方4度平手後，港將關鍵時刻連拿兩分，後上以23：21先拿下首局。

次局初段又是比分緊咬，又是周天成以11：10領先轉場，今局李卓耀網前球發揮不錯，曾三度智取周天成得分，然而戰至15：15之際，他被中華台北球手連取4分，一下子落後至15：19，並以17：21遭周天成拿回一局扳平。

李卓耀被追平局數後彷彿氣勢被打斷，決勝局有點後勁不繼，一開始已落後0：3，再被拉開至6：10，致命傷是技術暫停8：11之後，被周天成連拿5分，旋即被拋離至8：16無法再追上，10：21再失一局敗陣。二人花上63分鐘打足3局，33歲的周天成今年首度封王，李卓耀再度問鼎巡迴賽冠軍之路尚要繼續多等一會。

即使跟6月的泰國公開賽一樣與冠軍擦身而過，李卓耀今仗表現相當出色，尤其在扣殺、變線和防守方面均頗為突出，網前球亦曾一局內三度智取周天成，只要持續提升耐戰力和比賽後段的專注度，相信必可再次贏得巡迴賽冠軍。