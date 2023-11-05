羽毛球德國HYLO賽｜鄧俊文謝影雪挫印尼組合奪冠　時隔4年再登頂

世界羽聯（BWF）超級300級別的德國HYLO羽毛球公開賽決賽日，香港隊有兩個比賽單位置身決賽。混雙組合鄧俊文／謝影雪率先登場，「鄧謝配」繼上周法國公開賽後，今周再闖決賽，被列賽事2號種子的李卓耀亦晉身男單決賽，與中華台北球手周天成爭冠。

「鄧謝配」決賽再次面對印尼組合印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，合演一場緊湊的大戰，先失首局下反勝奪冠，一搔4年之癢。



鄧俊文／謝影雪出戰德國HYLO賽決賽。（資料圖片／夏家朗攝）

Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati這對印尼拍檔同為23歲，勝在年輕力壯走位快，今年9月的香港公開賽16強，「鄧謝配」便曾遇上他們，當時先失首局，在主場球迷打氣下連追兩局反勝，雙方打足64分鐘。

雙方實力接近，今次在德國再次交手，香港組合同樣沒有甜頭可言。首局初段得分緊咬，「鄧謝配」曾領先9：6，印尼組合追平9：9後，分數上一路領先1至2分，關鍵是香港組合追至14：15之時，被印尼組合連取4分，拉開成19：14，並以21：15先取首局。

鄧俊文／謝影雪在德國HYLO賽決賽落後下沉着應戰。（資料圖片／趙子晉攝）

鄧俊文／謝影雪落後一局下沉着應戰，次局領先4：0，即使中段又一次被追成9：9。「左手配」今仗直到此時手風欠順，數度在網前爭奪觸波球失分。

得分持續梅花間竹，次局轉捩點是「鄧謝配」領先15：13之際，今仗表現出色的印尼女將Lisa Ayu Kusumawati打失，香港拍檔趁機接連搶分拉開至19：13，並以21：15扳平。

印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati。（Instagram）

香港組合手風逐漸轉順，謝影雪的指揮加上鄧俊文的大力扣殺，在決勝局佔得優勢，即使初段6度平手，戰至7：7，「鄧謝配」連取5分拉開至12：7，印度組合嘗試追上惟失誤漸多，香港組合再領前至16：10，並終以21：14再下一城反勝，也是自2019年以來，這對香港混雙組合再嚐BWF巡迴賽冠軍滋味。

鄧俊文／謝影雪德國HYLO賽奪冠。（資料圖片／夏家朗攝）

雙方繼香港公開賽後，再一次打足3盤才分出勝負，今次用上55分鐘。賽後4位運動員惺惺相惜，開心地握手互相祝賀交談，鄧俊文、謝影雪笑得合不攏嘴，阿雪更在拍照時段輕咬冠軍獎牌，二人拿着贏得冠軍的16590美元獎金大支票留影。

比起獎金更重要的是，「鄧謝配」繼上周在超級750級別的法國賽獲亞軍的9350巡迴賽積分後，今周在超級300級別的HYLO賽奪冠，再帶來7000分，對爭取巴黎奧運資格大有助益。這對香港混雙組合自從2021年在東京奧運獲得第四名，持續受傷患影響狀態和成績，幸好距離巴黎奧運前一年逐漸回勇，今年9月主場出戰香港公開羽毛球錦標賽獲亞軍後，近日接連在法國和德國兩站巡迴賽均勇闖決賽，並在今站德國賽奪冠。