樂富行山｜親子遊配水庫短程易走近市區！雨後大草地變身小水塘

樂富配水庫休憩花園（Lok Fu Service Reservoir Garden），位於九龍樂富富安街，在1960年落成，與樂富公園連接，由康樂及文化事務署管理。

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先在樂富MTR A出口往橫頭磡東道上斜，再右轉聯合道，看見富安街的路口左轉上山。上山的路闊而平坦，小朋友也輕鬆登上。此路一直走上盡頭見分支，右轉為變電站休憩公園。之後返回剛才分支左轉往配水庫。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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過了這個水務設施又有分支，右轉便到達配水庫大草地。下雨過後整個草地都變成小水塘閒休過後返回剛才的分支，左轉便可下山。其實這個路徑中段有個秘道可以飽攬九龍仔景觀，我們下回再同大家分享。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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