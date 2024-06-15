樂富行山｜親子遊配水庫短程易走近市區！雨後大草地變身小水塘
撰文：雞丁暟遊天下
出版：更新：
樂富配水庫休憩花園（Lok Fu Service Reservoir Garden），位於九龍樂富富安街，在1960年落成，與樂富公園連接，由康樂及文化事務署管理。
Google時間：約 1 小時
先在樂富MTR A出口往橫頭磡東道上斜，再右轉聯合道，看見富安街的路口左轉上山。上山的路闊而平坦，小朋友也輕鬆登上。此路一直走上盡頭見分支，右轉為變電站休憩公園。之後返回剛才分支左轉往配水庫。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
+7
過了這個水務設施又有分支，右轉便到達配水庫大草地。下雨過後整個草地都變成小水塘閒休過後返回剛才的分支，左轉便可下山。其實這個路徑中段有個秘道可以飽攬九龍仔景觀，我們下回再同大家分享。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
+5
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：
+5
南涌行山｜必到尤德亭打卡賞靚景！鹿頸落山路凹凸不平扶實小朋友大嶼山行山｜漫遊羗山俯瞰石壁水塘 經龍仔悟園賞古宅優美荷花池馬鞍山行山｜逆行麥徑四段經彎曲山打卡皇帝椅 下山探秘一樹窰洞西貢行山｜上海拔432米鷓鴣山賞靚景 下山必去小夏威夷瀑布打卡鶴咀行山｜打卡鯨魚骨、雷音洞賞靚海景 石面濕滑記得拖實小朋友港島行山｜探秘松林廢堡後登西高山 打卡爐峰飛瀑經山頂廣場下山
【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】