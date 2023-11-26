桌球．全英賽︱丁俊暉挫艾倫復仇成功　賽後驚曝因病幾乎退賽

桌球三大賽（Triple Crown）第一關、全英桌球錦標賽首圈，已出現去年決賽翻版丁俊暉對艾倫（Mark Allen）的重量級戲碼。11局6勝之下，雙方互有領先，今次賽事頭號種子艾倫一度4：2佔先，「小丁」不放棄力追，最終戰至第11局終打出今仗個人首棒過百度力挫對手晉級。

大戰過後，這位中國桌球星將才表示他賽前數天一直抱恙，比賽當日早上甚至幾乎「站不起來」。



丁俊暉帶病上陣勇挫艾倫，英國桌球錦標賽首圈過關。（資料圖片／Getty Images）

首圈勇挫上屆冠軍復仇成功

去年桌球界爆出多個中國前列球手打假波的醜聞，10個球手被重罰，丁俊暉是少數未被牽涉其中的球手，更在全英賽獲得亞軍。他曾在決賽首節領先6：2，終被北愛爾蘭球手艾倫以10：7後上反勝，未能第四度封王。

這位賽事三屆冠軍，今年在首圈便重遇艾倫。局數2：2的時候，艾倫連取兩局拉開至4：2，「小丁」連追兩局扳平，更一度反超前5：4。擅長「起break」的丁俊暉，今仗明顯不在最佳水平，被艾倫追至5：5，仍未有一棒過百。決勝一局，丁俊暉終於打出一棒102度，贏得關鍵一局，晉級16強，順道報卻去年決賽一敗之仇。

丁俊暉勇挫艾倫後才說幾乎因病退賽。（資料圖片／Getty Images）

高手過招，互有勝負本是平常，然而丁俊暉賽後表示，今仗之前幾乎因病退賽，「我沒有給自己任何壓力，因為我感覺不太好。」

「我看過醫生，吃了一些藥。今早感到不能站起來，可能不能比賽。直到比賽前，我才感覺好了一點。」他直言，「我曾經想過退賽。」

丁俊暉抱病晉級，16強會遇上英國球手福特（Tom Ford）。36歲的丁俊暉狀態顯然已跟全盛期稍遜，他已經4年未贏過排名賽冠軍，不過去年在全英賽獲得亞軍，以及今年賽事面對艾倫在身體不適的情況下仍能由一度落後2：4、堅持到最後一局勝出，足見他級數猶在，再次追逐第四度在賽事奪冠。