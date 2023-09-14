桌球｜丁俊暉上海大師賽領先3局下遭逆轉　一個舉動贏盡全場掌聲

上海桌球大師賽16強，丁俊暉與尼爾羅拔臣爭晉級，「小丁」在今仗打出一棒過百度，更曾經領先局數5：3，惜依然斷送好局，連失3局下遭逆轉出局。即使丁俊暉無緣晉級，他在今仗一個舉動，贏盡全場掌聲。



丁俊暉與「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson）爭奪上海大師賽8強席位，羅拔臣首局即「起Break」打出102度，「小丁」以局數1：3落後，他立即反撲，第4局打出一棒117度，及後手風愈來愈順，一口氣連贏4局，反超前5：3，在11局6勝的賽事下，距離晉級只差一步，惟小丁其後連輸3局，斷送好局，以局數5：6遭逆轉出局。

丁俊暉領先3局下遭羅拔臣逆轉出局。（資料圖片／Getty Images）

今場比賽中曾出現特別場面，戰至第3局，丁俊暉準備開自由球，將白波放在不同位置，尋找最好的機會，當他埋檯準備起手時，他卻突然站起來，轉身向球證指一指球檯示意，原來小丁不慎碰到綠波，就算球證看不到仍然「自首」，發球權落在羅拔臣身上。在場球迷看到丁俊暉的紳士行為，全場隨即響起掌聲。

另外，中國新星范爭一在16強以局數6：3，爆冷擊敗馬克艾倫（Mark Allen），殺入上海大師賽8強，亦是唯一一名中國球手，將與尼爾羅拔臣交手，力爭為丁俊暉「復仇」。