桌球．全英賽｜丁俊暉一度拋離6：1　馬克艾倫絕地反擊後上封王

全英桌球錦標賽決賽在周一（21日）上演，中國球手丁俊暉在一度領先局數6：1下未能保持領先優勢，最終總局數以7：10不敵北愛爾蘭球手馬克艾倫（Mark Allen），未能再在全英賽封王。



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丁俊暉過往曾三次打入全英賽決賽，最終均成功封王，今屆亦在晉級之路上擊敗「一哥」奧蘇利雲，表現可謂十分出色。這名中國球手在4強淘汰英格蘭球手福特後，在決賽遇上北愛爾蘭公開賽冠軍馬克艾倫。

丁俊暉開局狀態大好，局數一度領先6：1。（World Snooker Tour）

決賽採19局10勝制，丁俊暉首兩局先贏67：44與80：14，艾倫雖然以68：36取下第三局，然而「小丁」狀態大好下，連續打出兩次「一cue過百」，以126：0與135：0贏得第四和第五局，並在第六局以67：53勝出後，在第七局打出一棒102度，並以126：6贏得該局，總局數領先至6：1。

馬克艾倫越戰越勇，最終以10：7反勝丁俊暉奪冠。（World Snooker Tour）

馬克艾倫此時開始其大反擊，以86：0、76：33、93：0、132：0、76：48、73：30、110：0連贏7局，局數反超8：6，丁俊暉雖然以126：0贏得第十五局，然而氣勢如虹的馬克艾倫再以74：1與60：43再贏兩局，總局數以10：7擊敗丁俊暉，讓後者無緣第四度封王。

丁俊暉賽後表示對方在比賽下半段表現更佳。自己會繼續努力。（Twitter）

丁俊暉賽後表示艾倫是很好的選手，自己一直未有放鬆，然而「小丁」坦言自己在6：6平手時失去狀態，亦讚揚指對手在賽事下半段表現更佳，「我曾經有機會贏得冠軍，但永遠只有最優秀的球手才能贏得錦標，我會繼續保持信心並努力訓練。」

艾倫表示自己落後時未有氣餒，並已放眼季尾的世界桌球錦標賽。（World Snooker Tour）

首度在全英賽封王的艾倫賽後稱自己一直未有氣餒，在追成6：6平手後他更充滿信心，確信自己不會失手。今季已兩奪冠軍的艾倫放眼季尾的世界桌球錦標賽，他表示到時將惡戰連場，然而若自己能保持現時的狀態，他有信心能在賽事中有好表現。

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