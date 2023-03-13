桌球｜丁俊暉力克塔猜亞再奪六個紅球賽冠軍　終結39個月錦標荒

中國桌球名將丁俊暉在「六個紅球世界錦標賽」（Six-red World Championship）決賽擊敗泰國球手塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh），終結長達39個月的錦標荒，同時也是繼2016年以來再次拿到這項賽事冠軍。



決賽周六晚在曼谷舉行，採取15局8勝制。面對東道主塔猜亞，丁俊暉率先進入狀態，以72：0及71：0拿下頭兩局，隨後雖被對手追至2：2，但這名中國球手再次發力連贏3局拉開比數，最終以8：6在決勝局前贏下比賽。

丁俊暉自2016年後，再度在六個紅球世界桌球錦標賽中奪冠。（World Snooker Tour Twitter）

「謝謝所有人，時間慢慢來，仍然沒有忘記自己的夢想與努力。」丁俊暉賽後在微博上寫道，這是他自2019年捧起英國錦標賽（UK Championship）獎盃後的第一項賽事冠軍，中間時隔39個月，同時這也是他個人第2次在六個紅球賽事中封王。

丁俊暉今屆賽事在十六強及八強接連以6：2淘汰冰咸（Stuart Bingham）及奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）兩大強敵，四強戰再以7：4戰勝湯福特（Tom Ford）。

「我在領先7：4的時候希望在黑球區爭取機會，我有過兩個很好的贏波『餐士』，但我數次出棒都失準。」丁俊暉在接受World Snooker訪問時說道。「對我來說那有點幸運，我只是相信自己，並比任何人都嘗試去進攻。」

「六個紅球賽對球手們來說很有趣，有很多球手今屆都是首次參與賽事，就像奧蘇利雲和特林普（Judd Trump），這項比賽打起來很有趣。」他續說道。「我需要時刻保持頭腦清醒，並保證自己的決定正確。在賽季結束之前，我會繼續努力練習。」

丁俊暉今次拿下冠軍，奪得10.8萬英鎊的賽事獎金，暫排名世界第24位，排名較他前的兩位中國球手、包括第9位的趙心童及第19位的顏丙濤均因涉及假波案正被罰停賽。