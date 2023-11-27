香港壁球公開賽｜劉子均連贏亞運銅牌證實力　唯一闖次圈港隊男將

香港壁球公開賽周一（27日）假香港壁球中心展開首圈賽事，港隊劉子均與世界排名高26位的卡塔爾對手激鬥65分鐘後，終以總局數3：2獲勝，成港隊唯一男將晉身次圈。

劉子均上周於香港足球會壁球公開賽擊敗該對手後，今仗再下一城，他賽後感觸道：「對自己比較嚴苛，真的很想證明自己不是好彩而是有能力，好開心可以做到」。



上屆打入16強的劉子均，今晚在首圈硬撼世界排名第21的卡塔爾球手阿卜杜拉（Abdulla Altamimi），兩人曾在上周的香港足球會壁球公開賽交手，劉子均以3：2擊敗該杭州亞運男單銅牌得主。

今仗再度碰頭，劉子均在先失一局下，次局漸漸找回節奏，站穩陣腳後以12：10追平局數。雙方其後愈鬥愈烈，不時有身體碰撞，在第三局再逼至「刁時」，劉子均在主場觀眾打氣聲下以13：11再贏一局。最終港將在與對手惡鬥65分鐘後，終以總局數3：2獲勝，他興奮得高舉雙臂慶祝。

劉子均與對手戰況緊湊，力戰5局後終獲勝。（葉詩敏攝）

劉子均賽後獲觀賽的朋友和隊友祝賀，回復滿臉笑容的他坦言今仗壓力不少，因想證明自己能力，「上次對賽他是世界排名第16，當時沒太大期望，只想在主場盡力打好，但贏了一次，發現自己和對手水平很接近，今次再對上想證明不是好彩，是自己有能力。」

劉子均坦言開局很緊張，幸能盡快調整並盡快入局，「他是一個很有技巧、很會捉弄對手的球手，所以我每一球都要做好準備去追。」

劉子均獲勝一刻興奮得高舉雙臂慶祝。（葉詩敏攝）

梁子軒、鄧銘漮和黎卓楠皆在首圈落敗，劉子均成香港男子隊獨苗。他上屆曾打入16強，取得PSA白金級世巡賽生涯最佳戰績，他不諱言外界只看到結果，不會注意到對手實力和排名，「上屆首圈對排名50幾、次圈對30幾，今次第一圈便對前陣子仍是世界第16球手。大家不會留意到，但這些對運動員都大壓力，大家只看結果，那我就用結果向大家證明自己有能力。」

證明一定實力後，現時世界排名第47的劉子均冀能在今季提高世界排名，明年7月前上升至前35位，「打球一直以來都定前50為目標，去年突然升至40，所以講前30，大家質疑我也不緊要，但是我相信自己。」他將在明日次圈硬撼世界排名第11的法籍好手域陀。

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劉子均在主場觀眾打氣支持下，再次擊敗該卡塔爾強手。（葉詩敏攝）

鄭雅晴遭反勝 認清位置改進

港隊女將鄭雅晴以外卡參戰，首圈與世界排名第35位的埃及球手莎軒娜（Nadine Shahin）交鋒。面對力量型對手，鄭雅晴避免與她鬥大力而放慢節奏，首局打成均勢並以11：9先拔頭籌。

惟她其後被對手連追兩局，戰至第四局，她在末段領先10：6下，對手以刁鑽落點連得3分，港將頂住壓力終以11：9追平局數2：2。決勝局，雙方3度戰平，鄭雅晴其後在體能後勁不繼下，以6：11再失一局，以總局數2：3吞敗，無緣晉級。

鄭雅晴領先下遭對手反敗為勝，無緣晉級。（葉詩敏攝）

「開局很好，清楚自己的戰術放慢節奏，但體能稍微不夠對方，能堅持到五局都滿意，比去年進步，體能跟上了頂級球員的速度，也懂得如何調整自己。」

鄭雅晴今次是第二次參加香港公開賽，她指白金級賽事機會能汲取更多經驗，「讓我認清自己現在的位置，平時練球可以再加強。」