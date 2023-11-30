亞冠盃｜浙江挫武里南完場後爆衝突　港將梁諾恆參與其中

亞冠盃H組，浙江隊主場鬥泰國的武里南，港足中堅梁諾恆正選登場兼踢足全場，結果浙江以3：2力克對手，晉級淘汰賽仍然有望。好戲原來在後頭，兩軍完場後發生激烈衝突，梁諾恆都參與其中，而主場球迷則高呼「Loser」助威。



浙江隊今輪主場迎戰泰國武里南前，在亞冠盃H組只得3分，若要保住出線希望，今仗許勝不許敗。

今仗為浙江正選上陣的港將梁諾恆，開賽初段解圍皮球高而不遠，反彈向己隊的心臟位置，武里南球員頭槌二傳，胡基奇門前近射破網。浙江在27分鐘由李安納度追成平手，這名巴西前鋒下半場中後段傳中造就隊友，安迪耶錫域（Franko Andrijašević）鏟射破網，77分鐘反超前2：1，加上6分鐘後由中堅盧卡斯（Lucas Possignolo）擴大紀錄，即使武里南扳回一城，浙江仍然以3：2力保勝局，全取3分。浙江5戰取得6分，仍然有望爭奪晉級席位。

浙江前鋒李安納度為球隊追成1：1。（新華社）

就算完場哨子聲一響，原來「賽事」都還未結束，當浙江球員與球證握手時，兩軍數名球員在中場線附近講手，其他球員隨即趕過來，並變成大型衝突。武里南的阿塞拜疆國腳謝達耶夫（Ramil Sheydaev）更向浙江隊球員使出鎖頸，浙江隊的隊友隨即上前圍毆對方，梁諾恆亦有出手拉開對方，他的隊友更加兇狠，向謝達耶夫拳打腳踢，這名港將其後嘗試拉開有份衝突的球員。

兩軍擾攘近兩分鐘才平息，主場球迷高呼「Loser」（輸家）嘲諷武里南的球員，馬來西亞籍的中堅古斯（Dion Cools）即向看台造出姆指向下還擊，更有武里南的工作人員向觀眾席舉起中指。

中國傳媒透露，今次衝突的始作俑者是武里南的左後衛提拉通（Theerathorn Bunmathan），這名泰國國腳與浙江球員先起口角，繼而動武。中國傳媒《網易》更指有3人停賽，但至今未有亞洲足協對事件的判決。